Президент Беларуси: «Такое впечатление, что вы не в полную меру, мягко говоря, впряглись в эту телегу. Мы пока работаем не с полной отдачей»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это касается вас и прежде всего людей, которые были мною уполномочены работать в областях. Это люди, которым я не только доверяю, но это хорошие специалисты. И у меня такое впечатление, что вы не в полную меру, мягко говоря, впряглись в эту телегу. Мы пока работаем не с полной отдачей и не в полном объеме. Но хочу вас предупредить, что вы несете прежде всего ответственность за ту область, куда вы направлены. Как специалисты отвечают за ситуацию по лечению людей и не только от COVID (мы больше здесь рассматривали вопросы COVID). Значит, они будут и отвечать прежде всего, а потом уже губернаторы другие. Почему? Потому что функции и роли совершенно иные. Вы специалисты, вы знаете, как лечить. Вы контролеры, вы должны проконтролировать, где чего не хватает. А губернатор у вас там, на месте – это ваша правая рука в данном вопросе. Он ваш помощник, он ваш снабженец. Лекарства, средства индивидуальной защиты, ИВЛ, кислород и прочее – он должен быстро решить этот вопрос. Я убедительно вас прошу (не хочу давать никаких оценок) подключиться в полной мере к организации лечения людей на местах.

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