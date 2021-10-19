Игорь Карпов о вакцинации: не гарантирует незаболевания, но редчайшим образом снижает вероятность тяжёлого течения

Новости Беларуси. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости сегодня, 19 октября, собрались высшие должностные лица, представители медицинской отрасли и эксперты. К очередному подъему заболеваемости готовились. Этот вопрос всегда был на особом контроле у главы государства. Дополнительные средства на борьбу с COVID будут выделены из резервного фонда Президента.
По ситуации с коронавирусом Президент детально опросил специалистов всех регионов. Медики убеждены, ситуация контролируемая. Но без вакцинной профилактики, лучших результатов не достичь.
Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, народный врач Беларуси:
От 2,5 до 4 % наших пациентов в минских клиниках вакцинированы. Представьте себе соотношение тех, кто потребовал госпитализации и вакцинированных, и не вакцинированных. Причем это в общем-то общемировой опыт. Прозвучала очень разумная мысль о том, что вакцинация не гарантирует от незаболевания, но редчайшим образом снижает вероятность тяжелого течения заболевания и летального исхода. К сожалению, мы сталкиваемся и с тем, и другим вообще в популяции. А вот тогда, когда человек привит, то такая вероятность резко-резко идет на спад. Вот этот момент я очень хочу подчеркнуть.
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