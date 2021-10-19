Игорь Карпов о вакцинации: не гарантирует незаболевания, но редчайшим образом снижает вероятность тяжёлого течения

Новости Беларуси. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости сегодня, 19 октября, собрались высшие должностные лица, представители медицинской отрасли и эксперты. К очередному подъему заболеваемости готовились. Этот вопрос всегда был на особом контроле у главы государства. Дополнительные средства на борьбу с COVID будут выделены из резервного фонда Президента.

По ситуации с коронавирусом Президент детально опросил специалистов всех регионов. Медики убеждены, ситуация контролируемая. Но без вакцинной профилактики, лучших результатов не достичь.