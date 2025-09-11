Более 2 тыс. водителей и 68 автобусов стоят на белорусско-польской границе – пообщались с пассажирами
Границу с Беларусью Варшава закрывает на неопределенный срок – это подтвердил глава МВД Польши. Мера не привязана к датам учений «Запад-2025», а штатный режим работы пунктов пропуска будет восстановлен только тогда, когда ситуация позволит обеспечить полную безопасность. Напомним, движение транспорта через белорусско-польские пункты пропуска остановится с часа ночи 12 сентября по белорусскому времени.
Наши службы в настоящее время принимают все возможные меры для оперативного оформления находящихся в очередях граждан, которые пытаются пересечь границу до закрытия движения польской стороной. Своей очереди на выезд ожидают более двух тысяч водителей. И еще больше пассажиров.
Корреспондент Кристина Протосовицкая работает на границе и готова поделиться подробностями с места событий.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мы находимся не совсем у пункта пропуска «Брест», а у хвоста каравана автобусов, который растянулся на 68 единиц. Их число по сравнению с утром предыдущего дня, 10 сентября, увеличилось практически в семь раз. Мы вчера работали в режиме нон-стоп на границе и заметили, что польские службы не пропускали белорусские автобусы целыми часами. Не проезжала ни одна единица.
В электронной очереди сейчас находится порядка 1,5 тысяч легковых автомобилей. Их число не меняется, так как очевидно, что пройдут далеко не все. И стадия принятия постепенно приходит даже к пассажирам. Мы пообщались с теми, кто путешествует в этих автобусах. Они уже сейчас ищут альтернативные маршруты, чтобы добраться в пункт назначения.
У автобусов с минскими номерами встречаем студентов. Даже экстренный сбор вещей и выезд в авральном режиме уже не гарантирует, что им удастся прибыть в университет вовремя. На смену откровенному непониманию приходит осознание неизбежности.
Долго уже стоим. С часа ночи. Учимся в Словакии, поэтому придется ехать, как-то искать другой путь.
Водитель говорит, что точно уже нету шансов у нашего автобуса попасть. Альтернативу тоже тяжело найти, потому что все билеты разобраны на Литву, на Латвию.
Путешественники, у которых буквально сгорают авиабилеты, студенты, те, кого ждут родственники на сопредельной стороне или работодатель, – все оказались в польском тупике.
Польская служба вообще не хочет оформлять и говорят, по слухам, вот мы читаем, мониторим, что шесть автобусов до и семь там на контроле. А сколько на мосту – не известно.
Беларусь неоднократно просила открыть железнодорожные пассажирские переезды, возобновить, но они ничего не хотят, еще больше закрываются. Ну будут закрываться, значит, там не будет больше белорусов. Пусть добиваются, они там без нас сильно долго не протянут, потому что у них очень много не хватает не только водителей, и строителей не хватает, много кого не хватает. Поживем – увидим, что будет дальше. Не проедем – поедем домой.
– То есть это не такая трагедия?
– Нет, какая трагедия? Поедем в Минск устраиваться, в белорусскую компанию работать. После таких поездок я точно уже не поеду больше туда.
Кристина Протосовицкая:
Белорусская сторона делает все возможное, чтобы помочь тем, кто пересекает границу. Таможня усилила смены, которые работают в эти непростые часы. Мы будем продолжать работать на границе, чтобы поделиться свежими инсайдами.
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