Более 2 тыс. водителей и 68 автобусов стоят на белорусско-польской границе – пообщались с пассажирами

Границу с Беларусью Варшава закрывает на неопределенный срок – это подтвердил глава МВД Польши. Мера не привязана к датам учений «Запад-2025», а штатный режим работы пунктов пропуска будет восстановлен только тогда, когда ситуация позволит обеспечить полную безопасность. Напомним, движение транспорта через белорусско-польские пункты пропуска остановится с часа ночи 12 сентября по белорусскому времени.

Наши службы в настоящее время принимают все возможные меры для оперативного оформления находящихся в очередях граждан, которые пытаются пересечь границу до закрытия движения польской стороной. Своей очереди на выезд ожидают более двух тысяч водителей. И еще больше пассажиров. Корреспондент Кристина Протосовицкая работает на границе и готова поделиться подробностями с места событий.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы находимся не совсем у пункта пропуска «Брест», а у хвоста каравана автобусов, который растянулся на 68 единиц. Их число по сравнению с утром предыдущего дня, 10 сентября, увеличилось практически в семь раз. Мы вчера работали в режиме нон-стоп на границе и заметили, что польские службы не пропускали белорусские автобусы целыми часами. Не проезжала ни одна единица. В электронной очереди сейчас находится порядка 1,5 тысяч легковых автомобилей. Их число не меняется, так как очевидно, что пройдут далеко не все. И стадия принятия постепенно приходит даже к пассажирам. Мы пообщались с теми, кто путешествует в этих автобусах. Они уже сейчас ищут альтернативные маршруты, чтобы добраться в пункт назначения.

У автобусов с минскими номерами встречаем студентов. Даже экстренный сбор вещей и выезд в авральном режиме уже не гарантирует, что им удастся прибыть в университет вовремя. На смену откровенному непониманию приходит осознание неизбежности.

Долго уже стоим. С часа ночи. Учимся в Словакии, поэтому придется ехать, как-то искать другой путь.

Водитель говорит, что точно уже нету шансов у нашего автобуса попасть. Альтернативу тоже тяжело найти, потому что все билеты разобраны на Литву, на Латвию. Путешественники, у которых буквально сгорают авиабилеты, студенты, те, кого ждут родственники на сопредельной стороне или работодатель, – все оказались в польском тупике.

Польская служба вообще не хочет оформлять и говорят, по слухам, вот мы читаем, мониторим, что шесть автобусов до и семь там на контроле. А сколько на мосту – не известно.