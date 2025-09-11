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Польша закрыла небо вдоль восточных границ до 9 декабря из-за инцидента с БПЛА

11 сентября 2025 11:48
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Сегодня, 11 сентября, стало известно о закрытии воздушного пространства польской стороной. Страна закрывает небо вдоль своих восточных границ до 9 декабря. Об этом сообщает оперативное командование военных сил страны. Отмечается, что ограничения распространяются на рубежи с Беларусью и Украиной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша официально уведомила ГПК Беларуси о закрытии границы.

Польша закрыла небо вдоль восточных границ до 9 декабря из-за инцидента с БПЛА-2

Военным летательным аппаратам и гражданским беспилотникам полеты запрещены круглосуточно. Известно, что решение принято на фоне вчерашнего инцидента. В ночь на 10 сентября польские власти зафиксировали над территорией страны 19 дронов. В воздух были подняты истребители Польши и стран-участников НАТО. Лишь 4 объекта были сбиты, остальные упали в полях Люблинского воеводства.

Реакция Беларуси последовала незамедлительно. Начальник Генштаба нашей страны заявил, что Польшу и Литву известили о приближении беспилотников к их территории. Белорусские военные также уничтожили часть БПЛА. Тем временем официальная Варшава поспешила обвинить Россию в эскалации, не предоставив своим доводам никаких доказательств.

Отметим, что сегодня были обнародованы результаты проверки обломков летательных объектов. Все дроны оказались пустышками, однако кому они принадлежат – все еще неизвестно. На этом фоне Дональд Туск сообщил о начале консультаций с союзниками по НАТО. Он обратился к Альянсу с просьбой о предоставлении дополнительных технологий противодействия беспилотникам. Сообщается, что Швеция уже отреагировала, направив в Польшу средства ПВО.

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# Беларусь-Польша # Международная политика

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