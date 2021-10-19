Александр Лукашенко: «У нас сегодня половина только ИВЛ задействована»

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 19 октября, собрались высшие должностные лица, представители медицинской отрасли и эксперты. К очередному подъему заболеваемости готовились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот вопрос всегда был на особом контроле у главы государства. Дополнительные средства на борьбу с COVID будут выделены из резервного фонда Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь поднимался вопрос по аппаратам ИВЛ. Я вижу в СМИ: ах, пришлось везти из одного района больных, которые нуждаются в ИВЛ-поддержке, в другой район. Я хочу, чтобы люди понимали: мы не можем в каждую районную больницу поставить 10-12-13 аппаратов ИВЛ. Потому что они не нужны будут там, когда уйдет этот COVID. Я говорил о том, что это недешево. Во-вторых, их очень сложно сейчас приобрести. Поэтому люди должны входить в положение, которое сегодня складывается. У нас сегодня половина только ИВЛ задействована. Что же мы будем дозакупать еще, это же деньги немалые.

Под основной контроль будут взяты вопросы, Дмитрий Леонидович, передержки людей в госпиталях. Не надо по 7-10 дней держать людей, которые не нуждаются в такой длительной госпитализации. Поэтому возьмите на контроль вот эти вопросы. Если человека нельзя держать в больнице, значит его не надо там держать. У нас есть третий уровень – реабилитационный. Я ведь для этого отвел огромное количество санаториев. Давайте переведем туда, пускай там человека понаблюдают. Да, у нас вроде половина только коек задействована под COVID, но не надо забывать, что люди болеют и другими болезнями.