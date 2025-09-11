«Это особый знак дружбы». Лукашенко получил письмо от Трампа

В Минске глава белорусского государства Александр Лукашенко провел встречу с представителем Президента США Джоном Коулом. Об этом сообщает пресс-служба лидера Беларуси.

В ходе встречи Коул заявил, что у него есть персональное письмо от Дональда Трампа, в котором лидер Штатов поздравил Лукашенко с днем рождения.

«При случае отметим. Хотя у нас не принято это в Беларуси», – отреагировал на это Александр Лукашенко.

В письме также отмечалась победа Арины Соболенко на Открытом чемпионате США по теннису как предмет национальной гордости.

«Следит, молодец!» – отметил Президент Беларуси.