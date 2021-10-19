Лукашенко: «Немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров»

Новости Беларуси. Вакцинация, борьба с COVID, и коронафейками. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей.

Одно из поручений главы государства – ни в коем случае не отказывать в плановой помощи людям. Решение скорректировать привычный график работы медучреждений Президент не поддержал. Как бы там ни было, отказать в помощи белорусам нельзя даже в непростой вирусной обстановке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров. Я знаю, во что это выливается, по первой волне. Поэтому вы первый, Пиневич – второй. Сидящие здесь врачи, чиновники, чиновники от здравоохранения – в поликлиники и принимайте людей. Ведите диспансеризацию. Да, если вы уже там кому-то ноги разрабатываете, руки – пусть дома в это время родственники, родные и близкие их шевелят туды-сюды, если они на реабилитации. А там, где нужно консультировать людей и проводить плановые операции, даже плановые консультации, мне план на стол. Никакой отмены плановых манипуляций, операций, консультаций быть не должно.