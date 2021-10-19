«Это же не наши изнутри тут кричат». Лукашенко рассказал, кто создаёт фейки о коронавирусе в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, как с COVID нам придется жить, так и с этими болтунами в интернете. Поэтому поменьше надо на это обращать внимания. Да, я тоже получаю информацию: там, в Орше, что-то произошло. Кто-то написал. Начинаю уточнять. Нет, специально создается этот инфошум. Почему? Вы же понимаете, что они взяли большие деньги. Это же не наши изнутри тут кричат. А кричат из-за границы: из Польши, из Литвы, может быть, отчасти из других государств. Почему кричат? Деньги надо отработать, деньги взяли большие. И потом же жить хочется хорошо, поэтому они таким образом зарабатывают деньги. А в лучшем случае: а вдруг еще раз получится поднять мятеж в Беларуси. У них главная задача – вытолкнуть людей на улицы, взбудоражить, взбунтовать людей, чтобы они выступили против власти. Мы же это прекрасно понимаем. Мы же видим, кто. Вот последняя информация по всем этим канал. Я начинаю смотреть, что это за каналы – жулики и бандиты, против которых Комитет госбезопасности борется не первый месяц и которые у нас объявлены экстремистскими.

Читайте также:

Лукашенко рассказал, как Эйсмонт лечилась от коронавирсуа: «Попросил главного врача, чтобы её оттуда выдворили»

Лукашенко о вакцинации: Президент не принимал подобное решение, чтобы наклонять людей и заставлять их

Лукашенко: «Если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми?»