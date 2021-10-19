Лукашенко: почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин, не щадя

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мы с вами и договаривались, и было объявлено на прошлой неделе, что на этой неделе мы основательно займемся вопросами лечения людей. Подчеркиваю: лечение людей, а не борьбе, как у нас принято говорить, с ковидом. Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин, не щадя. А где этот министр? Я же вас предупреждал: вам что, нечем заниматься, вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого, который дает вам право ощупывать, осматривать, и ловить людей, и снимать намордники. Вы кому подыгрываете? Я думаю, губернаторы нас услышали, где там наш оператор. Они нас слышат там? А то я вот смотрю, в Бресте уже штрафовать начали и уже силой, коленом на грудь, заставляют вакцинироваться. Я же вас просил: не допускайте этого! И каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным. Но мы об этом сейчас поговорим – про все эти ваши маски грязные, заскорузлые. Видите, людей они начали штрафовать, кто вам дал право это? Где в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей? У нас в Гомельской области – вот спросите у Субботина и у министра – коров по ночам режут и продают в Россию, справиться не можем, а милиция у него масочников ловит!