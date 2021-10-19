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Лукашенко: «Если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми?»

19 октября 2021 16:24
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Новости Беларуси. Вакцинация, борьба с COVID, и коронафейками. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей.

Во Дворце Независимости сегодня, 19 октября, собрались высшие должностные лица, представители медицинской отрасли и эксперты. К очередному подъему заболеваемости готовились. Этот вопрос всегда был на особом контроле у главы государства. Дополнительные средства на борьбу с COVID будут выделены из резервного фонда Президента.

Лукашенко: «Если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми?»-1

Совещание по коронавирусу Александр Лукашенко анонсировал еще на прошлой неделе. Сегодня в назначенное время на связь с Дворцом Независимости вышли губернаторы и местные специалисты здравоохранения. В Минске – отраслевое руководство, уполномоченные по регионам и медики.

Лукашенко: «Если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми?»-4

Все они ежедневно контролируют вверенные эпидлокации, чтобы общая ковидная картина по стране ни на миллиметр не выходила из поля зрения врачей. Но не перебарщивают ли с контролем? Разговор о COVID-обстановке Александр Лукашенко начал несколько неожиданно.

Лукашенко: «Если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми?»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я так понимаю, Дмитрий Леонидович, у нас здесь присутствуют в зале все здоровые люди? Вы их на карантин посадили перед встречей с Президентом, ПЦР-тесты сделали? Нет. А как это так, вы пришли к главе государства, к Президенту (а он же один в Беларуси) и не проверили здесь присутствующих? Что это за отношение к тому, в чем вы меня постоянно убеждаете? Я не зря вам задал этот вопрос, Дмитрий Леонидович. Вы правильно сделали. Потому что у нас это не принято. Хотя во всем мире к Президенту люди не заходят без карантина, я не говорю проверенные.

Я специально задал вопрос, чтобы задать следующий вопрос: если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми?

Лукашенко: «Если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми?»-10

Претензии по поводу масок и ПЦР-тестов Президент чиновникам, конечно, предъявил не всерьез. Александр Лукашенко никогда не заставлял с ног до головы одеваться в СИЗы, приходя к нему в кабинет. Но именно так сейчас поступают управленцы по отношению к белорусам.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Ксения Худолей # Фотофакт

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