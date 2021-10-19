Лукашенко: «Если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми?»

Новости Беларуси. Вакцинация, борьба с COVID, и коронафейками. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей. Во Дворце Независимости сегодня, 19 октября, собрались высшие должностные лица, представители медицинской отрасли и эксперты. К очередному подъему заболеваемости готовились. Этот вопрос всегда был на особом контроле у главы государства. Дополнительные средства на борьбу с COVID будут выделены из резервного фонда Президента.

Совещание по коронавирусу Александр Лукашенко анонсировал еще на прошлой неделе. Сегодня в назначенное время на связь с Дворцом Независимости вышли губернаторы и местные специалисты здравоохранения. В Минске – отраслевое руководство, уполномоченные по регионам и медики.

Все они ежедневно контролируют вверенные эпидлокации, чтобы общая ковидная картина по стране ни на миллиметр не выходила из поля зрения врачей. Но не перебарщивают ли с контролем? Разговор о COVID-обстановке Александр Лукашенко начал несколько неожиданно.