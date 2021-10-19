«Сами генерируют кислород из воздуха». В больницах Бреста идёт модернизация под больных коронавирусом

Новости Беларуси. С начала пандемии количество кислородных точек в больницах Брестской области выросло втрое – с почти тысячи до трех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкция проходит в Пинске, Барановичах и Бресте – как опорных центрах, также расширение пройдет в Ивацевичах, Столине и Лунинце. В перспективе в регионе должна получиться сеть из семи межрайонных инфекционных госпиталей.

Дмитрий Горегляд, заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома:

Часть учреждений у нас в области – это Брестская областная клиническая больница, Ивацевичская ЦРБ, Березовская ЦРБ, Брестская детская областная больница. Они пошли по пути кислородных концентраторов, которые создают систему, которая генерирует кислород из воздуха. На сегодняшний день у нас имеется 2 755 точек, а при завершении работ (это запланировано на первый квартал 2022 года) количество точек подключения будет 3 366, не менее.

Модернизация кислородной сети только в одной больнице обходится бюджету в среднем в 1,5 миллиона рублей. Конечная цель – 50 % коечного фонда получит свои кислородные точки, а пациенты – своевременную помощь.