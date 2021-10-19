Караник о вакцинации: «Мы приблизились вплотную к 30%, если брать в целом население Гродненской области»

Новости Беларуси. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент полностью поддерживает врачей в том, что вакцинация способна исключить опасные риски для жизни людей. Убеждать, стимулировать, объяснять – единственно верные методы. Неплохой пример – Гродненская область. Там конструктивный диалог с людьми уже дает некоторый результат. И заболеваемость ниже, чем в других регионах, и прививки очень даже популярны.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Людей надо убеждать, с людьми надо разговаривать. У нас разумное, грамотное население, которому надо объяснить все плюсы и минусы тех или иных действий – это первое. Второе – система здравоохранения получит все необходимые ресурсы для организации лечения всех, кто в этом нуждается. И мы должны всегда проводить противоэпидемические мероприятия, основываясь на научно доказанных фактах, и не верить фейкам, которые распространяются нашими оппонентами.

Мы приблизились вплотную к 30 %, если брать в целом население Гродненской области. Если же брать, как мы называем, по спецконтингентам, то у работников системы здравоохранения первая вакцина уже у свыше 90 %, социальные работники – выше 90 %, педагоги – 77 %. И отрадно, что люди старше 61 года – уже 61 % вакцинированы, и люди, имеющие хронические заболевания – 66 % вакцинированы.

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