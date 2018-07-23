Что было, то было: Парад МЧС/ «Тёплое видео» Тины Кароль/ Погода уже не та

По главной улице с оркестром

В субботу в Беларуси отпраздновали 165-ую годовщину пожарной службы. Как водится, в Минске прошел большой парад пожарной и аварийно-спасательной техники, концерт. Показали раритеты и дали детворе полазить по современным машинам. Естественно, что для нас важен не столько парад, сколько реальная готовность спасательных служб действовать в условиях техногенных катастроф, пожаров и иных происшествий. Еще свежа память белорусов о Чернобыле и жутчайшие сообщения из Кемерово, где заживо сгорали десятки посетителей торгового центра.

Ко Дню пожарной службы спасатели пустили съемочную группу СТВ посмотреть на пожарную часть на территории Белорусской атомной электростанции. Как и положено, она самая-самая! Это самый большой автопарк в стране – 12 машин, самое большое число спасателей – больше сотни и максимальная комплектация уникальных средств химической и радиационной защиты. Все новое. Спасатели-химики постоянно выезжают на учёбу в зону отчуждения, тестируют приборы, проводят эксперименты. Есть на территории АЭС и засекреченное подземное особо защищённое сооружение. Учтены все ошибки прошлого, не только в устранении последствий аварии, но и по ее недопущению. Ведь Белорусская атомная электростанция – одна из наиболее безопасных в мире. МАГАТЭ ей присвоена самая высокая степень защиты «3+».

«Тёплое видео» Тины Кароль

Более 50 тысяч просмотров собрал на YouTube и в Instagram видеоролик Тины Кароль, посвященный ее гастролям по Беларуси. Популярная украинская певица, актриса и телеведущая сделала душевный мини-репортаж о закулисных моментах своих выступлений по городам нашей страны. Это концерт во Дворце Республики, выступление в рамках Дней культуры Украины, «Славянский базар» в Витебске. Несомненно, ролик не остался без комментариев. Полную версию авторского видео певицы смотрите здесь.

Погода уже не та

Ну и зря мы все ругаем наших метеорологов. Вот и Рябов уже на ОНТ, а мы все ругаем. В выходные ехал на машине с дачи через весь Минск. По дороге погода менялась раза три, притом кардинально – от ливня до жары. Какой здесь может быть прогноз? Вот и японские метеорологи лишь зафиксировали, а не предугадали самый высокий температурный показатель в стране за всю историю наблюдений. Но бороться за достоверность все же надо. Вот и начальник Белгидромета Роман Лобазнов рассказал, что их ведомством с Минприроды разработан очень серьезный комплекс мероприятий, который рассчитан на три года. Его реализация позволит значительно улучшить качество прогнозов погоды. Подспорьем этому будет и начало обучения в магистратуре Белгосуниверситета трех специалистов-синоптиков. Надо потерпеть. А пока видится, что дело не в синоптиках, а в коммунальщиках. После их реставрационных работ в Минске затапливает Революционную. Рекомендую всем посмотреть репортаж-расследование СТВ в программе «Неделя» с Юлией Огневой. Заодно почитать про затопленный Гомель, посмотреть наше уникальное видео с подтопленного Бреста и последствия ливня в Могилеве.

Вообще, с этими летними аномалиями – беда, особенно для слабонервных. В Витебске всерьёз заговорили о грядущем конце света в тот момент, когда ночью на город напали мотыльки. Видеоролик за сутки посмотрели почти 200 тысяч раз, и в социальных сетях начался всплеск эмоциональных комментариев. Начали за здравие, закончили за упокой и кто-то громогласно заявил, что это конец света!



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Д.П.