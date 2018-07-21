«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие

Новости Беларуси. На земле, в воде и в воздухе. Пожарная служба Беларуси отмечает свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя его дата 25 июля, торжества начались уже 21 числа. В Минске можно было увидеть парад, авиа- и аквашоу. Какими возможностями обладают белорусские пожарные спасатели? И что значит – обуздать стихию? Ответы в материале корреспондента Дмитрия Бояровича.

Начало XX века, Северо-Западный край Российской империи. На торжественном параде – пожарные расчеты: повозки с бочками и ручным насосом. Это – одна из первых страниц истории пожарной службы.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Ну а сегодня МЧС Беларуси – это люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации на земле, в воде и воздухе.

Такие повозки можно было увидеть и сегодня. В Минске прошел парад, посвященный 165-летию пожарной службы. Кроме раритетов, здесь представили современные модели машин.

Это уже Грузия. Именно здесь, в Боржомском ущелье, работал наш «Ми-26». Самый грузоподъемный вертолет в мире год назад помог локализовать лесные пожары.

Белорусские спасатели помогали в подобной беде Турции, Греции и России. Александр Ващенко: «МЧС Беларуси сегодня способно выполнять любые задачи»

Сегодня белорусские пожарные могут обуздать пламя на высоте 30-этажного здания.

Для этого есть и такая техника. Она – кроме прочего – позволяет тушить резервуары с топливом.

Максим Рымашевский, спасатель:

В начале этого года с балкона спасали женщину. Ее муж на балконе закрыл. Она попыталась с 8 этажа по балконам спуститься вниз. Разложили установку, спасатель поднялся к ней. Мы аккуратно помогли ей переместиться на лестницу и спустились.

Спасатели стараются использовать белорусское. Это касается техники, оборудования, обмундирования.

Так, МЧС опробует новую форму для аварийно-спасательных работ. Костюм – инновация Академии наук.

Кирилл Колесников, спасатель:

Есть проветривание, чтобы пожарный сам при спасении пострадавшего не подвергался погодным условиям и негативным факторам.

Ботинки тоже белорусские. От теплового изучения защищают, от агрессивных сред.

В акватории Свислочи сегодня развернулась водная феерия.

Спасатели с воздуха тушили импровизированное пламя и демонстрировали навыки спасения на воде. За шоу наблюдали сотни человек.