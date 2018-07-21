«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие
Новости Беларуси. На земле, в воде и в воздухе. Пожарная служба Беларуси отмечает свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя его дата 25 июля, торжества начались уже 21 числа. В Минске можно было увидеть парад, авиа- и аквашоу. Какими возможностями обладают белорусские пожарные спасатели? И что значит – обуздать стихию? Ответы в материале корреспондента Дмитрия Бояровича.
Начало XX века, Северо-Западный край Российской империи. На торжественном параде – пожарные расчеты: повозки с бочками и ручным насосом. Это – одна из первых страниц истории пожарной службы.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Ну а сегодня МЧС Беларуси – это люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации на земле, в воде и воздухе.
Такие повозки можно было увидеть и сегодня. В Минске прошел парад, посвященный 165-летию пожарной службы. Кроме раритетов, здесь представили современные модели машин.
Это уже Грузия. Именно здесь, в Боржомском ущелье, работал наш «Ми-26». Самый грузоподъемный вертолет в мире год назад помог локализовать лесные пожары.
Сегодня белорусские пожарные могут обуздать пламя на высоте 30-этажного здания.
Для этого есть и такая техника. Она – кроме прочего – позволяет тушить резервуары с топливом.
Максим Рымашевский, спасатель:
В начале этого года с балкона спасали женщину. Ее муж на балконе закрыл. Она попыталась с 8 этажа по балконам спуститься вниз. Разложили установку, спасатель поднялся к ней. Мы аккуратно помогли ей переместиться на лестницу и спустились.
Спасатели стараются использовать белорусское. Это касается техники, оборудования, обмундирования.
Так, МЧС опробует новую форму для аварийно-спасательных работ. Костюм – инновация Академии наук.
Кирилл Колесников, спасатель:
Есть проветривание, чтобы пожарный сам при спасении пострадавшего не подвергался погодным условиям и негативным факторам.
Ботинки тоже белорусские. От теплового изучения защищают, от агрессивных сред.
В акватории Свислочи сегодня развернулась водная феерия.
Спасатели с воздуха тушили импровизированное пламя и демонстрировали навыки спасения на воде. За шоу наблюдали сотни человек.
Ежегодно в Беларуси происходит около 5000 пожаров. Они – подавляющая часть от всех ЧП. Справляться с ними для профессионалов – работа, которая позволяет остальным сохранить самое ценное: жизнь.