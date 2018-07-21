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«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие

21 июля 2018 19:09
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Новости Беларуси. На земле, в воде и в воздухе. Пожарная служба Беларуси отмечает свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя его дата 25 июля, торжества начались уже 21 числа. В Минске можно было увидеть парад, авиа- и аквашоу. Какими возможностями обладают белорусские пожарные спасатели? И что значит – обуздать стихию? Ответы в материале корреспондента Дмитрия Бояровича.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-1

Начало XX века, Северо-Западный край Российской империи. На торжественном параде – пожарные расчеты: повозки с бочками и ручным насосом. Это – одна из первых страниц истории пожарной службы.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-4

Дмитрий Боярович, СТВ:
Ну а сегодня МЧС Беларуси – это люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации на земле, в воде и воздухе.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-7

Такие повозки можно было увидеть и сегодня. В Минске прошел парад, посвященный 165-летию пожарной службы. Кроме раритетов, здесь представили современные модели машин.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-10

Ветеран МЧС: «Раньше у нас были только ЗИЛ-130, 131 и «Урал»

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-13

Это уже Грузия. Именно здесь, в Боржомском ущелье, работал наш «Ми-26». Самый грузоподъемный вертолет в мире год назад помог локализовать лесные пожары.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-16

Белорусские спасатели помогали в подобной беде Турции, Греции и России.

Александр Ващенко: «МЧС Беларуси сегодня способно выполнять любые задачи»

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-19

Сегодня белорусские пожарные могут обуздать пламя на высоте 30-этажного здания.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-22

Для этого есть и такая техника. Она – кроме прочего – позволяет тушить резервуары с топливом.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-25

Максим Рымашевский, спасатель:
В начале этого года с балкона спасали женщину. Ее муж на балконе закрыл. Она попыталась с 8 этажа по балконам спуститься вниз. Разложили установку, спасатель поднялся к ней. Мы аккуратно помогли ей переместиться на лестницу и спустились.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-28

Спасатели стараются использовать белорусское. Это касается техники, оборудования, обмундирования.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-31

Так, МЧС опробует новую форму для аварийно-спасательных работ. Костюм – инновация Академии наук.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-34

Кирилл Колесников, спасатель:
Есть проветривание, чтобы пожарный сам при спасении пострадавшего не подвергался погодным условиям и негативным факторам.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-37

Ботинки тоже белорусские. От теплового изучения защищают, от агрессивных сред.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-40

В акватории Свислочи сегодня развернулась водная феерия.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-43

Спасатели с воздуха тушили импровизированное пламя и демонстрировали навыки спасения на воде. За шоу наблюдали сотни человек.

«Люди и техника, способные помочь в любой чрезвычайной ситуации»: МЧС Беларуси празднует 165-летие-46

Ежегодно в Беларуси происходит около 5000 пожаров. Они – подавляющая часть от всех ЧП. Справляться с ними для профессионалов – работа, которая позволяет остальным сохранить самое ценное: жизнь.

# МЧС Беларуси # общество # Дмитрий Боярович # Максим Рымашевский # Кирилл Колесников # Фотофакт

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