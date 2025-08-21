Рассказываем, как заработать на своём огороде – помогут кооператоры

Конец августа – это еще и пик сезона заготовок сельхозпродукции. Кооператоры активно скупают у населения излишки овощей, фруктов и лесных даров. Для населения это – отличная возможность не только запастись на зиму, но и неплохо заработать на результатах своего труда. Потребкооперация в свою очередь обеспечивает себя качественным сырьем для дальнейшей переработки и реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От яблок и слив до капусты и перцев. Заготовительные пункты принимают все, чем в этом сезоне природа порадовала грибников и огородников. Почти три десятка килограммов отборного картофеля принес Виталий Чечет. У семьи солидный огород – 25 с лишним соток. И урожай в этом году особенно щедрый. Половину – а это около 500 килограммов овощей – планируют сдать.

Виталий Чечет: Мы выращиваем овощи, картофель, свеклу, капусту. В основном большая половина у нас – картофель. Среднюю и мелкую мы сдаем, ну и крупную тоже. Оставляем только для себя, для собственных нужд. Капусту тоже примерно знаем, сколько нам нужно на зиму, на год, до следующего урожая. А остальное потихоньку сдаем в приемный пункт.

Продажа плодов, грибов и ягод дает неплохой плюс к семейному бюджету. Что особенно актуально в период подготовки к новому учебному сезону. Закупочные цены везде разные. Все зависит от качества продукции, сорта, размера и даже региона. Кило товарных яблок, например, сейчас оценивают в 3-3,5 рубля. За картофель можно получить до 1 рубля 30 копеек. А килограмм огурцов кооператоры покупают за 2-2,5 рубля.

Ольга Санкевич, заготовитель:

Основную массу несут, наверное, картофель, овощей садят поменьше, и остатков у них поменьше. По-всякому принимаем. Может быть две сетки, может быть две тонны. Если сетка, две, то можем в магазин сразу отправить на реализацию. Тонна, две, три – на склад.

По всей стране работают почти 780 заготовительных пунктов, но сдать излишки урожая можно и в магазинах потребкооперации, и даже в автолавках. Слуцкий рынок уже закупил порядка 100 тонн картофеля и 80 тонн овощей. В этом году немного меньше, чем ожидали – всему виной проливные дожди. Природа подкорректировала планы не только фермеров, но и любителей тихой охоты. Ждали весомый урожай черники – а леса щедро одарили лисичками.