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В чём проблема «подмоченной репутации» Революционной? Мнение городского активиста Антона Мотолько

22 июля 2018 17:12
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Новости Беларуси. Середина лета уже традиционно проходит под знаком дождей и к этому белорусы, кажется, привыкли. Но заливать стало улицу Революционную, которую только-только открыли после реконструкции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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В чём проблема «подмоченной репутации» Революционной? Мнение городского активиста Антона Мотолько-1

Однако еще до начала ливней, по словам городского активиста Антона Мотолько, стало очевидно: однажды, репутация этой улицы будет серьезно подмочена.

В чём проблема «подмоченной репутации» Революционной? Мнение городского активиста Антона Мотолько-4

Антон Мотолько, городской активист:
Городской активист – это не человек, который не критикует, это человек, которому не безразлично то место, где он живет. Водосточные трубы, которые мы видим, они просто стекают на гранит. Все бы ничего, но есть две простые проблемы – летом вы будете идти по воде, а зимой там будет просто слой льда.

В чём проблема «подмоченной репутации» Революционной? Мнение городского активиста Антона Мотолько-7

Не продумана была никак система водослива водоотвода и получилось, что большая часть улицы, мы видим на 6 см водосток, который не может в себя вместить тот поток воды, который идет даже при среднем дожде.

# Погода в Беларуси # общество # Антон Мотолько # Фотофакт

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