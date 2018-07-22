В чём проблема «подмоченной репутации» Революционной? Мнение городского активиста Антона Мотолько

Новости Беларуси. Середина лета уже традиционно проходит под знаком дождей и к этому белорусы, кажется, привыкли. Но заливать стало улицу Революционную, которую только-только открыли после реконструкции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Клиенты выходили через окна». В Минске затоплен центр города

Однако еще до начала ливней, по словам городского активиста Антона Мотолько, стало очевидно: однажды, репутация этой улицы будет серьезно подмочена.

Антон Мотолько, городской активист:

Городской активист – это не человек, который не критикует, это человек, которому не безразлично то место, где он живет. Водосточные трубы, которые мы видим, они просто стекают на гранит. Все бы ничего, но есть две простые проблемы – летом вы будете идти по воде, а зимой там будет просто слой льда.