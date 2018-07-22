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Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ

22 июля 2018 18:02
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Новости Беларуси. Специально для СТВ ко Дню пожарной службы спасатели сделали другой подарок – пустили посмотреть на пожарную часть на территории Белорусской атомной электростанции. До этого туда не ступала нога ни одного телевизионщика. Эксклюзив «Недели» – у Галины Буро.

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-1

Подготовка к боевому выезду по времени здесь ничем не отличается от других пожарных частей – норматив полторы минуты для всех. Внешний вид тоже стандартный. Вот только эта часть расположена на территории Белорусской атомной электростанции. Да и начинка – кардинально отличается.

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-4

Пожарная часть с прилагательным «самый». Во-первых, самый большой автопарк в стране – 12 машин, самое большое число спасателей – больше сотни и максимальная комплектация средств химической и радиационной защиты. Вся техника и оборудование новые, в основном, белорусского производства.

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-7

Роман Рубин возглавляет службу химической и радиационной защиты – в подчинении больше 20 спасателей-химиков. Они постоянно выезжают на учёбу в зону отчуждения. Тестирование там прошли все приборы.

Галина Буро, СТВ:
Мы сейчас можем измерить фон радиационный на этой местности?

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-10

Роман Рубин, заместитель начальника ПАСЧ №2 на объектах АЭС по службе химической и радиационной защиты:
Да, мы с вами можем. Сейчас наблюдать за изменениями показаний. Вот видите эти цифры 00.67 микрозиверт в час.

Но возможностей у спектрометра больше, чем у простого дозиметра. Зоны загрязнения он определит на расстоянии, нанесёт на электронную карту – незаменимый помощник спасателя, как и специальная одежда.

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-13

Галина Буро:
На мне современный костюм противорадиационной защиты. Обязательно противогаз. Полимерный комбинезон защищает от радиационной пыли. А сверху жизненно важные органы закрывают накладки из специального сплава. Такие, пожалуй, все видели во время рентгенографии. В итоге, я еле стою на ногах, ведь на мне надето больше 13 килограммов.

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-16

Но вес костюма – дело десятое. Главное, он ультрасовременный, сокращает дозу облучения в три раза. В целом, костюмы здесь на любой цвет и фасон – в случае химической аварии. Например, газонепроницаемые.

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-19

Для подготовленных бойцов работать в любых условиях – служебный долг.

Есть на территории и совершенно особенное сооружение. Оно под землёй. Нашу съёмочную группу посмотреть укрытие не пустили – к нему ограниченный доступ. Но объяснили: в случае ЧС отсиживаться там никто не собирается. Цель другая.

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-22

Константин Лазовский, начальник пожарной аварийно-спасательной части №2 на объектах АЭС:
Работы по ликвидации в сменном режиме: 8 часов работаем, 8 отдыхаем. Подземное защитное сооружение в себя включает вентиляционную установку, помещение для отдыха, помещение для руководства ликвидацией чрезвычайной ситуации. И, конечно же, оно в себя включает помещение для приготовления и приёма пищи.

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-25

Разумеется, это всё крайние меры. БелАЭС строиться по высоким международным стандартам. Наличие собственной пожарной части – одно из условий. Ведь работники МЧС также курируют проектирование и строительство противопожарной начинки станции.

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-28

Татьяна Пенталь, инспектор группы профилактики пожарной аварийно-спасательной части №2 на объектах АЭС:
На объекте строительства белорусской АЭС создана высокая степень защиты всех объектов таких, как пожарная сигнализация, автоматические установки пожаротушения. Эти установки являются новыми разработками, которые не присутствуют даже на многих атомных станциях в других странах.

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-31

В то же время спектр обязанностей этой части не ограничивается территорией станции. Ликвидация пожаров, подтоплений, ДТП на территории Островецкого района – спасатели готовы к любым тревогам.

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-34

Виталий Рыбак, начальник Островецкого РОЧС:
При последних миссиях МАГАТЭ, которые приезжали, они также посещали нашу часть, смотрели наше оборудование, смотрели нашу технику, задавали компрометирующие вопросы – и у всех отзывы были только положительные. На достаточно очень высоком уровне.

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ-37

Белорусская атомная электростанция – одна из наиболее безопасных в мире, ей присвоена самая высокая степень защиты «3+». Поэтому и пожарная часть здесь направлена, в первую очередь, на мирный атом с сухими рукавами.

# АЭС в Беларуси # общество # Виталий Рыбак # Татьяна Пенталь # Константин Лазовский # Роман Рубин # Фотофакт

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