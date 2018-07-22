Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Специально для СТВ ко Дню пожарной службы спасатели сделали другой подарок – пустили посмотреть на пожарную часть на территории Белорусской атомной электростанции. До этого туда не ступала нога ни одного телевизионщика. Эксклюзив «Недели» – у Галины Буро.

Подготовка к боевому выезду по времени здесь ничем не отличается от других пожарных частей – норматив полторы минуты для всех. Внешний вид тоже стандартный. Вот только эта часть расположена на территории Белорусской атомной электростанции. Да и начинка – кардинально отличается.

Пожарная часть с прилагательным «самый». Во-первых, самый большой автопарк в стране – 12 машин, самое большое число спасателей – больше сотни и максимальная комплектация средств химической и радиационной защиты. Вся техника и оборудование новые, в основном, белорусского производства.

Роман Рубин возглавляет службу химической и радиационной защиты – в подчинении больше 20 спасателей-химиков. Они постоянно выезжают на учёбу в зону отчуждения. Тестирование там прошли все приборы. Галина Буро, СТВ:

Мы сейчас можем измерить фон радиационный на этой местности?

Роман Рубин, заместитель начальника ПАСЧ №2 на объектах АЭС по службе химической и радиационной защиты:

Да, мы с вами можем. Сейчас наблюдать за изменениями показаний. Вот видите эти цифры 00.67 микрозиверт в час. Но возможностей у спектрометра больше, чем у простого дозиметра. Зоны загрязнения он определит на расстоянии, нанесёт на электронную карту – незаменимый помощник спасателя, как и специальная одежда.

Галина Буро:

На мне современный костюм противорадиационной защиты. Обязательно противогаз. Полимерный комбинезон защищает от радиационной пыли. А сверху жизненно важные органы закрывают накладки из специального сплава. Такие, пожалуй, все видели во время рентгенографии. В итоге, я еле стою на ногах, ведь на мне надето больше 13 килограммов.

Но вес костюма – дело десятое. Главное, он ультрасовременный, сокращает дозу облучения в три раза. В целом, костюмы здесь на любой цвет и фасон – в случае химической аварии. Например, газонепроницаемые.

Для подготовленных бойцов работать в любых условиях – служебный долг. Есть на территории и совершенно особенное сооружение. Оно под землёй. Нашу съёмочную группу посмотреть укрытие не пустили – к нему ограниченный доступ. Но объяснили: в случае ЧС отсиживаться там никто не собирается. Цель другая.

Константин Лазовский, начальник пожарной аварийно-спасательной части №2 на объектах АЭС:

Работы по ликвидации в сменном режиме: 8 часов работаем, 8 отдыхаем. Подземное защитное сооружение в себя включает вентиляционную установку, помещение для отдыха, помещение для руководства ликвидацией чрезвычайной ситуации. И, конечно же, оно в себя включает помещение для приготовления и приёма пищи.

Разумеется, это всё крайние меры. БелАЭС строиться по высоким международным стандартам. Наличие собственной пожарной части – одно из условий. Ведь работники МЧС также курируют проектирование и строительство противопожарной начинки станции.

Татьяна Пенталь, инспектор группы профилактики пожарной аварийно-спасательной части №2 на объектах АЭС:

На объекте строительства белорусской АЭС создана высокая степень защиты всех объектов таких, как пожарная сигнализация, автоматические установки пожаротушения. Эти установки являются новыми разработками, которые не присутствуют даже на многих атомных станциях в других странах.

В то же время спектр обязанностей этой части не ограничивается территорией станции. Ликвидация пожаров, подтоплений, ДТП на территории Островецкого района – спасатели готовы к любым тревогам.

Виталий Рыбак, начальник Островецкого РОЧС:

При последних миссиях МАГАТЭ, которые приезжали, они также посещали нашу часть, смотрели наше оборудование, смотрели нашу технику, задавали компрометирующие вопросы – и у всех отзывы были только положительные. На достаточно очень высоком уровне.