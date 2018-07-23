Безопасный спуск и подъём: в Минске заменят больше тысячи лифтов

Новости Беларуси. Срок эксплуатации лифтов – 25 лет. Модернизация началась еще в 2017 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Правда, не такими быстрыми темпами, как планировалось: обновили 60 % кабин. В 2018 году специалисты ускорятся.

Кстати, на замену одного лифта может уйти до трёх месяцев. В 2019 году в многоэтажках заменят больше двух тысяч лифтов.