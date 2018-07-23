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Безопасный спуск и подъём: в Минске заменят больше тысячи лифтов

23 июля 2018 17:45
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Новости Беларуси. Срок эксплуатации лифтов – 25 лет. Модернизация началась еще в 2017 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Безопасный спуск и подъём: в Минске заменят больше тысячи лифтов-1

Правда, не такими быстрыми темпами, как планировалось: обновили 60 % кабин. В 2018 году специалисты ускорятся.

Безопасный спуск и подъём: в Минске заменят больше тысячи лифтов-4

Кстати, на замену одного лифта может уйти до трёх месяцев. В 2019 году в многоэтажках заменят больше двух тысяч лифтов.

Безопасный спуск и подъём: в Минске заменят больше тысячи лифтов-7

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
За безопасность беспокоиться не стоит, потому что есть специальные системы защиты. Нет ни одного лифта, который бы не прошел освидетельствование в Минске.

# Проблемы ЖКХ # общество # Алексей Герасимчик # Фотофакт

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