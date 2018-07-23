Безопасный спуск и подъём: в Минске заменят больше тысячи лифтов

Новости Беларуси. Срок эксплуатации лифтов – 25 лет. Модернизация началась еще в 2017 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Срок эксплуатации лифтов – 25 лет. Модернизация началась еще в 2017 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Правда, не такими быстрыми темпами, как планировалось: обновили 60 % кабин. В 2018 году специалисты ускорятся.
Кстати, на замену одного лифта может уйти до трёх месяцев. В 2019 году в многоэтажках заменят больше двух тысяч лифтов.
Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
За безопасность беспокоиться не стоит, потому что есть специальные системы защиты. Нет ни одного лифта, который бы не прошел освидетельствование в Минске.