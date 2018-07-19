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Что случилось с климатом в Беларуси? Каков прогноз погоды на ближайшее время?

19 июля 2018 10:54
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Середина июля, а лета нет. Зато был жарким май. Что случилось с климатом в Беларуси? Каков прогноз погоды на ближайшее время?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды – Татьяна Четырко.

Синоптик: первый смерч в Беларуси был в 1687 году в Могилёвской области

Метеоролог: ничего необычного этим летом не происходит, дожди, грозы, ливни – это всё нормально

«Спокойнее станет на западе. А восток, как говорится, держись». Синоптики сделали прогноз на эту неделю в Беларуси

# Погода в Беларуси # общество # Татьяна Четырко

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