Парад в честь 165-летия пожарной службы Беларуси: видеофакт

Новости Беларуси. В Минске проходят торжества, посвященные 165-летию пожарной службы Беларуси. На главном проспекте в честь праздника состоялся парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По проспекту Независимости маршем прошли спасатели со всей Беларуси. Это студенты Университета гражданской защиты, офицеры, ветераны службы, а также участники Международного слета юных спасателей-пожарных. Украшением стали колонны специальных машин.

Всего в параде приняло участие более 60 единиц техники, от конной повозки середины XIX века до понтонных комплексов и современных мотовездеходов. В небо же взмыли вертолеты Ми-2 и Ми-8. Руководство ведомства, ветераны МЧС и зарубежные гости возложили цветы к монументу Победы.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

МЧС Беларуси сегодня способно выполнять любые задачи, которые могут возникнуть в той или иной ситуации. Мы благодарны главе государства, который уделяет огромнейшее вниманием миру, стабильности, безопасности в целом и в частности развитию службы МЧС.

Праздник продолжился в парке Горького. В акватории Свислочи развернулась водная феерия с взрывами и фейерверком. Спасатели с воздуха тушили импровизированное пламя.

Демонстрировались навыки спасения людей на воде. За шоу наблюдали сотни человек. Отметить приближающийся праздник пришли семьями.

Очень нравится, и каждый год что-то новое придумывают. Поражаемся: такое чувство, что все знаем – оказывается, нет.

Посмотрели и старую технику, и старую форму пожарных с таким удовольствием – глаза блестят, горят. Наши ребята действительно молодцы, причем все службы – и пожарные, и водолазы, и химики, и кинологи. Настолько молодцы, что можно гордиться смело!

Михаил Цеха, ветеран МЧС:

Стало очень много оборудования аварийно-спасательного, техника другая стала. Раньше у нас были только ЗИЛ-130 (131) и «Урал».