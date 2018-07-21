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Парад в честь 165-летия пожарной службы Беларуси: видеофакт

21 июля 2018 12:07
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Новости Беларуси. В Минске проходят торжества, посвященные 165-летию пожарной службы Беларуси. На главном проспекте в честь праздника состоялся парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По проспекту Независимости маршем прошли спасатели со всей Беларуси. Это студенты Университета гражданской защиты, офицеры, ветераны службы, а также участники Международного слета юных спасателей-пожарных. Украшением стали колонны специальных машин.

Парад в честь 165-летия пожарной службы Беларуси: видеофакт-1

Всего в параде приняло участие более 60 единиц техники, от конной повозки середины XIX века до понтонных комплексов и современных мотовездеходов. В небо же взмыли вертолеты Ми-2 и Ми-8.

Руководство ведомства, ветераны МЧС и зарубежные гости возложили цветы к монументу Победы.

Парад в честь 165-летия пожарной службы Беларуси: видеофакт-4

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
МЧС Беларуси сегодня способно выполнять любые задачи, которые могут возникнуть в той или иной ситуации. Мы благодарны главе государства, который уделяет огромнейшее вниманием миру, стабильности, безопасности в целом и в частности развитию службы МЧС.

Парад в честь 165-летия пожарной службы Беларуси: видеофакт-7

Праздник продолжился в парке Горького. В акватории Свислочи развернулась водная феерия с взрывами и фейерверком. Спасатели с воздуха тушили импровизированное пламя.

Парад в честь 165-летия пожарной службы Беларуси: видеофакт-10

Демонстрировались навыки спасения людей на воде. За шоу наблюдали сотни человек. Отметить приближающийся праздник пришли семьями.

Парад в честь 165-летия пожарной службы Беларуси: видеофакт-13

Очень нравится, и каждый год что-то новое придумывают. Поражаемся: такое чувство, что все знаем – оказывается, нет.

Парад в честь 165-летия пожарной службы Беларуси: видеофакт-16

Посмотрели и старую технику, и старую форму пожарных с таким удовольствием – глаза блестят, горят. Наши ребята действительно молодцы, причем все службы – и пожарные, и водолазы, и химики, и кинологи. Настолько молодцы, что можно гордиться смело!

Парад в честь 165-летия пожарной службы Беларуси: видеофакт-19

Михаил Цеха, ветеран МЧС:
Стало очень много оборудования аварийно-спасательного, техника другая стала. Раньше у нас были только ЗИЛ-130 (131) и «Урал».

Парад в честь 165-летия пожарной службы Беларуси: видеофакт-22

Торжества сейчас проходят также в областных городах Беларуси. Добавим: День пожарной службы – 25 июля – в стране считается государственным праздником.

# МЧС Беларуси # общество # Владимир Ващенко # Михаил Цеха # Фотофакт

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