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Японские метеорологи зафиксировали самый высокий температурный показатель в стране за всю историю наблюдений

23 июля 2018 12:49
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Новости Японии. Рекордные 41.1 градус со знаком плюс были зарегистрированы в префектуре Сайтама к северу от Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Японские метеорологи зафиксировали самый высокий температурный показатель в стране за всю историю наблюдений-1

Жаркая погода уже привела к гибели 15 японцев. Тысячи граждан оказались в больницах. Власти предупреждают жителей об угрозе тепловых ударов и рекомендуют как можно меньше времени проводить под палящим солнцем. К слову, в связи с активным использованием кондиционеров в регионе взлетели цены на электричество.

Японские метеорологи зафиксировали самый высокий температурный показатель в стране за всю историю наблюдений-4

 

# температура # Фотофакт

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