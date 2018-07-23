Японские метеорологи зафиксировали самый высокий температурный показатель в стране за всю историю наблюдений

Новости Японии. Рекордные 41.1 градус со знаком плюс были зарегистрированы в префектуре Сайтама к северу от Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жаркая погода уже привела к гибели 15 японцев. Тысячи граждан оказались в больницах. Власти предупреждают жителей об угрозе тепловых ударов и рекомендуют как можно меньше времени проводить под палящим солнцем. К слову, в связи с активным использованием кондиционеров в регионе взлетели цены на электричество.