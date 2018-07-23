Многодетным семьям Минской области выплатят матпомощь к началу учебного года

Новости Беларуси. Чтобы школа была в радость. Многодетные семьи Минской области получат материальную помощь к началу учебного года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждому школьнику потратят 50 рублей для подготовки к обучению. Получить деньги смогут родители, которые воспитывают трех и более детей.

Надежда Цупа, заместитель председателя комитета по работе, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Помощь выплачивается до 30% бюджета прожиточного минимума, которая будет действовать с 1 августа 2018 года. На эти выплаты запланировано более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Помощь получат более 30 тысяч школьников Минской области.

Оформить выплаты просто. Для этого нужно обратиться в территориальный центр социального обслуживания и предоставить сведения о количестве детей и их обучение в учреждениях образования. При подаче заявления родителю тоже надо показать паспорт.