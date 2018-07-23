Мощный ливень накрыл Могилёв. Последствия в 10 фотографиях

Новости Беларуси. Вечером 22 июля в Могилёве из-за сильного ливня произошёл транспортный коллапс. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в воскресенье в областном центре выпало 57 мм осадков, а в городе Костюковичи – 70 мм. Отмечается, что среднемесячной нормой является 75 мм.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

В результате дождя в Могилёве были подтоплены 27 жилых домов и подворий, 6 участков дорог, 58 хозяйственных строений, повреждена кровля 1 жилого дома. Также на полтора часа приостановилось движение 4 троллейбусных и 5 автобусных маршрутов.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

В Костюковичах и в ещё пяти населённых пунктах Могилёвского района также были подтоплены ряд домов и подворий, размыты несколько участков дорог.

Фото: Могилёвское ОУМЧС