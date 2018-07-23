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Мощный ливень накрыл Могилёв. Последствия в 10 фотографиях

23 июля 2018 07:11
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Новости Беларуси. Вечером 22 июля в Могилёве из-за сильного ливня произошёл транспортный коллапс.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в воскресенье в областном центре выпало 57 мм осадков, а в городе Костюковичи – 70 мм. Отмечается, что среднемесячной нормой является 75 мм.  

Мощный ливень накрыл Могилёв. Последствия в 10 фотографиях-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

В результате дождя в Могилёве были подтоплены 27 жилых домов и подворий, 6 участков дорог, 58 хозяйственных строений, повреждена кровля 1 жилого дома. Также на полтора часа приостановилось движение 4 троллейбусных и 5 автобусных маршрутов.  

Мощный ливень накрыл Могилёв. Последствия в 10 фотографиях-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

В Костюковичах и в ещё пяти населённых пунктах Могилёвского района также были подтоплены ряд домов и подворий, размыты несколько участков дорог.  

Мощный ливень накрыл Могилёв. Последствия в 10 фотографиях-7

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Сотрудниками МЧС и других организаций проводились работы под откачке воды.

В июле 2018 года гостем программы «Неделя» на СТВ стал начальник Белгидромета Роман Лабазнов.

О том, какая погода ждёт Беларусь до конца лета и насколько урожай пострадал от ливней, можно узнать здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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