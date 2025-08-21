Борьба за каждый колос! Аграрии Беларуси объединяют усилия в уборке урожая

Борьба за каждый золотой колос идет на хлебных нивах Беларуси. И в этой битве за урожай аграрии объединяют усилия – это уже многолетняя традиция. Из-за погодных условий ритм уборки от региона к региону отличается. Так, Витебская область немного запаздывает. Колосовые здесь созревают позже и убирать их нужно оперативно. Справиться с задачей своими силами было бы сложно, но на помощь поспешили коллеги по цеху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельхозпредприятие «Рудаково» – агрофлагман Витебского региона. Одно из направлений, которое развивают активно – элитное семеноводство. Ежегодно здесь реализуют не менее 2,5 тысячи тонн высококачественного материала. Посевные площади здесь большие, но местные специалисты обычно управлялись с объемами. В этом году в процесс жатвы вмешалась погода. 20 августа в хозяйстве встречали подмогу из Могилевской области – 5 комбайнов. А уже сегодня и механизаторы, и техника в полной мере прочувствовали все сложности уборочной в северном регионе.

Иван Замховой, бригадир производственной бригады по растениеводству сельхозпредприятия «Рудаково»:

В этом году погода очень нас подвела. Много влаги. Техника даже не может зайти в поле, потому что очень земля влажная. Комбайны сами вывозят на дорогу.

Артем Сенчило, механизатор сельхозпредприятия «Заднепровский межрайагросервис»:

Мы из Могилева прибыли на помощь витебским аграриям, потому что у них площади большие и нужно помочь убрать. Хлеб есть хлеб. Нас разместили в гостинице. Все хорошо. В сельском хозяйстве, можно сказать, с детства – вырос в тракторе. Ну а сам – это моя девятая уборочная. Номер водителя Анатолия Кирпиченко есть в телефоне у каждого механизатора. Если комбайн застрянет в поле – выручить сможет только трактор повышенной проходимости. За 40 лет работы в хозяйстве такой сложной уборочной Анатолий не припомнит. Если раньше выезжал исключительно по звонку, то сейчас дежурит в поле с утра и до позднего вечера.