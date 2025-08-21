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В Гомеле стартовал квалификационный раунд Евро-Азиатского Кубка Дружбы по хоккею

21 августа 2025 18:26
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В Гомеле стартовал квалификационный этап международного турнира по хоккею Евро-Азиатский Кубок Дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в соревнованиях принимают четыре команды: «Гомель», вице-чемпион Беларуси «Витебск», воскресенский «Химик» и представитель Казахстана «Номад». В матче-открытии «Витебск» встречался с командой из Астаны. Гол Михаила Листопадова в середине третьего периода принес северянам победу с минимальным счетом 1:0.  Команды, которые займут первое и второе места на турнире в Гомеле, получат право сыграть в Финале четырех. Он состоится 10 и 11 января 2026 года в Минске.

# Хоккей Беларуси # Хоккей

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