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Абсолютный антирекорд! Более 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе

21 августа 2025 17:55
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Приграничный квест, пройти который отважится не каждый. Более 4,5 тысячи автомобилей и свыше 100 автобусов ожидают в очереди перед пунктом пропуска на белорусско-польской границе. Ситуация, которая кажется уже привычной на протяжении последних лет, заметно обострилась. Польские службы пропускают чуть более трети транспорта от реально возможного числа, а в отдельные часы – вовсе приостанавливают работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что это – саботаж или политическая игра? Репортаж Кристины Протосовицкой. 

Абсолютный антирекорд! Более 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе-2

Караван автобусов и абсолютный антирекорд по количеству машин в пункте пропуска «Брест». Единственный открытый для пассажирского транспорта на белорусско-польской границе. В ожидании въезда более 4,5 тысячи автомобилей. Электронная очередь растянулась больше чем на неделю. 

Абсолютный антирекорд! Более 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе-4

Август – такой месяц сложный, что это, в общем-то, каждый август. Но, мне кажется, что так, как сейчас, я, по крайней мере, такого не слышал и не видел.

Абсолютный антирекорд! Более 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе-6

Я думаю, много выезжающих, кто приезжал из Европы. Потому что в июле было с той стороны сопредельной большая очередь. А сейчас наоборот. Мне это непонятно, почему там пауза, допустим. Если есть какие-то инициативы даже со стороны нашего государства, то там как бы все на паузе. Те же железнодорожные, даже хотя бы открылся маршрут, уже было бы проще.

Абсолютный антирекорд! Более 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе-8

– У поляков сегодня четыре канала работают, сегодня побыстрее едем. 
– А это, уже праздник, если четыре? 
– Да! 
– Пару дней назад было вообще два. У них там что-то случилось.

Абсолютный антирекорд! Более 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе-10

Но куда сложнее приходится пассажирам туристических и рейсовых автобусов - их больше сотни в очереди. Тысячи людей ждут прямо на месте – в живой очереди. 

Абсолютный антирекорд! Более 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе-12

Я стою в такой очереди впервые. Мне сказали, что обычно на мосту стоят по 6 часов.

Антирекорд на границе пришелся на август – горячий сезон отпусков. С начала месяца число ожидающих растет с геометрической прогрессией – сегодня «плюс» в сутки составляет порядка 50 автомобилей. Норма пропуска – 70 автомобилей в час – выполняется с трудом на треть. В отдельные часы польские службы не работают вовсе. Оказывается, и так можно. 

Абсолютный антирекорд! Более 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе-14

Не иначе, всей сменой ушли на обед – пошутим с коллегами. Но кому не до шуток, так это 110 автобусам за шлагбаумам. Что стоит за таким горе-гостеприимством для белорусов? Очередная попытка эскалации в белорусско-польских отношениях, желание утаить движение военной техники к учениям «Железный защитник» или страх, что собственные же польские граждане разрушат миф о тяжелой жизни в нашей стране с якобы пустыми полками в магазинах? Остается только гадать. 

Абсолютный антирекорд! Более 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе-16

Сергей Дмитриев, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В настоящее время в пункте пропуска «Брест» ожидает выезда в Республику Польшу из Республики Беларусь свыше 4660 легковых транспортных средств и 110 автобусов. Как правило, летом количество транспорта, который находится в очереди, всегда возрастает, однако таких цифр в течение этого года не было. Предыдущий антирекорд был поставлен в этом пункте пропуска во время новогодних и рождественских праздников. Мы фиксируем в течение каждых суток как минимум несколько часов, когда польская сторона или совершенно не принимает транспортные средства с белорусской стороны, или принимает их в крайне ограниченном количестве.

Подробности в видео.

# Сергей Дмитриев # Государственная граница Беларуси # Граница # Беларусь-Польша # Польша

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