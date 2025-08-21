Абсолютный антирекорд! Более 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе

Приграничный квест, пройти который отважится не каждый. Более 4,5 тысячи автомобилей и свыше 100 автобусов ожидают в очереди перед пунктом пропуска на белорусско-польской границе. Ситуация, которая кажется уже привычной на протяжении последних лет, заметно обострилась. Польские службы пропускают чуть более трети транспорта от реально возможного числа, а в отдельные часы – вовсе приостанавливают работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что это – саботаж или политическая игра? Репортаж Кристины Протосовицкой.

Караван автобусов и абсолютный антирекорд по количеству машин в пункте пропуска «Брест». Единственный открытый для пассажирского транспорта на белорусско-польской границе. В ожидании въезда более 4,5 тысячи автомобилей. Электронная очередь растянулась больше чем на неделю.

Август – такой месяц сложный, что это, в общем-то, каждый август. Но, мне кажется, что так, как сейчас, я, по крайней мере, такого не слышал и не видел.

Я думаю, много выезжающих, кто приезжал из Европы. Потому что в июле было с той стороны сопредельной большая очередь. А сейчас наоборот. Мне это непонятно, почему там пауза, допустим. Если есть какие-то инициативы даже со стороны нашего государства, то там как бы все на паузе. Те же железнодорожные, даже хотя бы открылся маршрут, уже было бы проще.

– У поляков сегодня четыре канала работают, сегодня побыстрее едем.

– А это, уже праздник, если четыре?

– Да!

– Пару дней назад было вообще два. У них там что-то случилось.

Но куда сложнее приходится пассажирам туристических и рейсовых автобусов - их больше сотни в очереди. Тысячи людей ждут прямо на месте – в живой очереди.

Я стою в такой очереди впервые. Мне сказали, что обычно на мосту стоят по 6 часов. Антирекорд на границе пришелся на август – горячий сезон отпусков. С начала месяца число ожидающих растет с геометрической прогрессией – сегодня «плюс» в сутки составляет порядка 50 автомобилей. Норма пропуска – 70 автомобилей в час – выполняется с трудом на треть. В отдельные часы польские службы не работают вовсе. Оказывается, и так можно.

Не иначе, всей сменой ушли на обед – пошутим с коллегами. Но кому не до шуток, так это 110 автобусам за шлагбаумам. Что стоит за таким горе-гостеприимством для белорусов? Очередная попытка эскалации в белорусско-польских отношениях, желание утаить движение военной техники к учениям «Железный защитник» или страх, что собственные же польские граждане разрушат миф о тяжелой жизни в нашей стране с якобы пустыми полками в магазинах? Остается только гадать.