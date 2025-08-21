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Экскурсии в Хатыни от студентов БГПУ – как будущие учителя погружают в историю

21 августа 2025 17:51
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Практикоориентированность в действии. Студенты исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета пробуют себя в роли экскурсоводов. Работа с архивными материалами, практика ораторского мастерства и конкурсный отбор на факультете. Только лучшие ребята приезжают в Хатынь получить свой первый профессиональный опыт в студенческом отряде «Багратион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую возможность предоставил договор о сотрудничестве между музеем и университетом.

Как будущие учителя погружают посетителей в историю и о чем рассказывают своим слушателям, узнавала Валерия Карачун. 

Экскурсии в Хатыни от студентов БГПУ – как будущие учителя погружают в историю-2

Николай Плотников провел свою первую экскурсию в Хатыни два года назад. Летом проработал смену в студенческом отряде. А уже через год молодому человеку предложили стать штатным сотрудником музея. Сейчас Николай ежедневно рассказывает о страшной трагедии и продолжает заочно учиться в педагогическом вузе. Свой первый опыт общения с группой в Хатыни помнит, как будто это было вчера. 

Экскурсии в Хатыни от студентов БГПУ – как будущие учителя погружают в историю-4

Николай Плотников, экскурсовод мемориального комплекса «Хатынь»:
Там как раз была группа учителей, педагогов, и они пришли просто посмотреть мемориал. Марина Александровна привела к ним и говорит, вот у нас есть два студента, они могут вам рассказать, попробовать попрактиковаться, экскурсию. Ну вот, конечно же, учителя согласились, и вот мы с ней на пару, по одному элементу мемориала, поочередно рассказывали комплекс.

Экскурсии в Хатыни от студентов БГПУ – как будущие учителя погружают в историю-6

Если Николай уже не сосчитает, сколько экскурсий осталось позади. То второкурсник исторического факультета БГПУ Андрей Нефидович только начинает свой профессиональный путь. 

Августовская смена в студотряде «Багратион» для Андрея первая. Перед началом работы тщательно учил текст, читал архивные материалы, смотрел документальные фильмы и готовился к публичным выступлениям. Начинающий экскурсовод с особым вниманием и трепетом задерживается с посетителями в музейном зале, который посвящен началу войны. В экспозиции отражен весь ужас первых дней войны. 

Экскурсии в Хатыни от студентов БГПУ – как будущие учителя погружают в историю-8

Андрей Нефидович, студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: 
Очень часто после экскурсии люди подходят и благодарят, иногда пожимают руки, оставляют отзывы об экскурсии. И это очень приятно, когда люди ценят, понимают и дают какую-то отдачу.

В летний период 15 будущих педагогов-историков стали экскурсоводами. В среднем каждый студотрядовец работает с четырьмя группами в день. Студенты стараются не просто донести информацию, но и достучаться до каждого сердца. Они научились за 40 минут полностью погружать посетителей в трагическую историю этого священного для белорусов места. 

Подробности в видео.

# БГПУ имени Максима Танка # История # Студенты

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