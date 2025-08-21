Экскурсии в Хатыни от студентов БГПУ – как будущие учителя погружают в историю

Практикоориентированность в действии. Студенты исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета пробуют себя в роли экскурсоводов. Работа с архивными материалами, практика ораторского мастерства и конкурсный отбор на факультете. Только лучшие ребята приезжают в Хатынь получить свой первый профессиональный опыт в студенческом отряде «Багратион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую возможность предоставил договор о сотрудничестве между музеем и университетом. Как будущие учителя погружают посетителей в историю и о чем рассказывают своим слушателям, узнавала Валерия Карачун.

Николай Плотников провел свою первую экскурсию в Хатыни два года назад. Летом проработал смену в студенческом отряде. А уже через год молодому человеку предложили стать штатным сотрудником музея. Сейчас Николай ежедневно рассказывает о страшной трагедии и продолжает заочно учиться в педагогическом вузе. Свой первый опыт общения с группой в Хатыни помнит, как будто это было вчера.

Николай Плотников, экскурсовод мемориального комплекса «Хатынь»:

Там как раз была группа учителей, педагогов, и они пришли просто посмотреть мемориал. Марина Александровна привела к ним и говорит, вот у нас есть два студента, они могут вам рассказать, попробовать попрактиковаться, экскурсию. Ну вот, конечно же, учителя согласились, и вот мы с ней на пару, по одному элементу мемориала, поочередно рассказывали комплекс.

Если Николай уже не сосчитает, сколько экскурсий осталось позади. То второкурсник исторического факультета БГПУ Андрей Нефидович только начинает свой профессиональный путь. Августовская смена в студотряде «Багратион» для Андрея первая. Перед началом работы тщательно учил текст, читал архивные материалы, смотрел документальные фильмы и готовился к публичным выступлениям. Начинающий экскурсовод с особым вниманием и трепетом задерживается с посетителями в музейном зале, который посвящен началу войны. В экспозиции отражен весь ужас первых дней войны.