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Владимир Ващенко: «МЧС Беларуси является базовой организацией стран-участниц СНГ в области подготовки кадров»

20 июля 2018 11:13
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Новости Беларуси. Объединять опыт во имя спасения жизней. 20 июля в Минске проходит Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ващенко: «МЧС Беларуси является базовой организацией стран-участниц СНГ в области подготовки кадров»-1

Владимир Ващенко: «МЧС Беларуси является базовой организацией стран-участниц СНГ в области подготовки кадров»-3

Речь идет о защите людей, системе взаимного оповещения в рамках стран Содружества при возникновении непредвиденных ситуаций как природного, так и техногенного характера. Особое внимание – подготовке специалистов, занятых в этой сфере.

Владимир Ващенко: «МЧС Беларуси является базовой организацией стран-участниц СНГ в области подготовки кадров»-6

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
МЧС Беларуси является базовой организацией стран-участниц СНГ в области подготовки кадров. Наша площадка сегодня является базовой для государств. И практически все участники сегодняшнего мероприятия, их специалисты проходят подготовку на нашей площадке, в нашем университете и непосредственно на нашем полигоне.

К слову, белорусские спасатели не раз приходили на помощь своим коллегам из соседних стран. В 2017 году они участвовали в тушении пожаров в Грузии, России и Греции. Сейчас работают в Турции.

Владимир Ващенко: «МЧС Беларуси является базовой организацией стран-участниц СНГ в области подготовки кадров»-9

Владимир Ващенко: «МЧС Беларуси является базовой организацией стран-участниц СНГ в области подготовки кадров»-11

# МЧС Беларуси # Владимир Ващенко # Фотофакт

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