Владимир Ващенко: «МЧС Беларуси является базовой организацией стран-участниц СНГ в области подготовки кадров»

Новости Беларуси. Объединять опыт во имя спасения жизней. 20 июля в Минске проходит Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о защите людей, системе взаимного оповещения в рамках стран Содружества при возникновении непредвиденных ситуаций как природного, так и техногенного характера. Особое внимание – подготовке специалистов, занятых в этой сфере.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

МЧС Беларуси является базовой организацией стран-участниц СНГ в области подготовки кадров. Наша площадка сегодня является базовой для государств. И практически все участники сегодняшнего мероприятия, их специалисты проходят подготовку на нашей площадке, в нашем университете и непосредственно на нашем полигоне.

К слову, белорусские спасатели не раз приходили на помощь своим коллегам из соседних стран. В 2017 году они участвовали в тушении пожаров в Грузии, России и Греции. Сейчас работают в Турции.