«Мы тонули в отходах»: чем богата канализация минских многоэтажек, или кто возместит ущерб минчанке?

Новости Беларуси. Ежегодно на одну квартиру в арендном доме в Минске претендует от 100 до 400 человек, рассказали в программе «Добро пожаловаться».

Обладательницей одной из квартир многоэтажки по ул. Наполеона Орды, 21 в 2008 году стала и Валентина Николаевна Сырцова. Спустя 10 лет, одна ночь в некогда любимой «двушке», превратила ее жизнь в сущий кошмар.Валентина Сырцова, минчанка:

22 июня я встала ночью, на кухню попить воды. В коридоре почувствовала, что что-то под ногами хлюпает.

Пенсионерка включила свет и с ужасом взглянула на пол. Оправдались ее самые худшие предположения.

Валентина Сырцова:

Мы тонули в отходах. У меня кухня вся была залита. Оказывается, забилась канализация.

В зловонном плену оказались лишь 2 квартиры со всего подъезда, расположенные на первом этаже.



Не удивительно, ведь, первые этажи дома входят в группу риска, и, в первую очередь, страдают от грабежа и затоплений. Поэтому «первоэтажки» нередко уступают в цене на 15 %, а то и 20 %.

Но Валентина Николаевна получила жилье бесплатно, поэтому о таких нюансах не задумывалась до этого дня.

Валентина Сырцова:

2 часа нас топило. Вот, кухня, внизу все растрескалось, полочка, большой ковер в зале. До сих пор, когда ложишься спать, аж глаза выедает от этой вони. Я считаю, что у нас забил канализацию сосед, он смывает кошачьи наполнители в унитаз.

Но доказать, кто именно засорил канализацию практически невозможно.

Сегодня унитаз для многих жильцов многоэтажных домов становится погребной ямой, в которую сбрасывают все, что ни попадя, а последствия этого выливаются кому-то вместе с отходами жизнедеятельности прямо на пол.

Руслан Шевчук, главный инженер ЖЭС №127 г. Минска:

Конечно же, это вина жильцов, они не смотрят, что смывают в унитаз.

Иногда мы вынимали и пол-арбуза, и строительные смеси. В подобных ситуациях алгоритм действий прост: первым делом, вызывайте на место происшествия сотрудников ЖЭС, которые зафиксируют происходящее и составят акт обследования и дефектный акт, в котором укажут причину затопления.

Обратилась в обслуживающую организацию и Валентина Сырцова. Вот только ответ ЖЭСа №127, мягко говоря, поверг женщину в шок.

Валентина Сырцова: