«Мы тонули в отходах»: чем богата канализация минских многоэтажек, или кто возместит ущерб минчанке?

Новости Беларуси. Ежегодно на одну квартиру в арендном доме в Минске претендует от 100 до 400 человек, рассказали в программе «Добро пожаловаться».
Новости Беларуси. Ежегодно на одну квартиру в арендном доме в Минске претендует от 100 до 400 человек, рассказали в программе «Добро пожаловаться».
Обладательницей одной из квартир многоэтажки по ул. Наполеона Орды, 21 в 2008 году стала и Валентина Николаевна Сырцова. Спустя 10 лет, одна ночь в некогда любимой «двушке», превратила ее жизнь в сущий кошмар.Валентина Сырцова, минчанка:
22 июня я встала ночью, на кухню попить воды. В коридоре почувствовала, что что-то под ногами хлюпает.
Пенсионерка включила свет и с ужасом взглянула на пол.
Оправдались ее самые худшие предположения.
Валентина Сырцова:
Мы тонули в отходах. У меня кухня вся была залита. Оказывается, забилась канализация.
В зловонном плену оказались лишь 2 квартиры со всего подъезда, расположенные на первом этаже.
Не удивительно, ведь, первые этажи дома входят в группу риска, и, в первую очередь, страдают от грабежа и затоплений. Поэтому «первоэтажки» нередко уступают в цене на 15 %, а то и 20 %.
Но Валентина Николаевна получила жилье бесплатно, поэтому о таких нюансах не задумывалась до этого дня.
Валентина Сырцова:
2 часа нас топило. Вот, кухня, внизу все растрескалось, полочка, большой ковер в зале. До сих пор, когда ложишься спать, аж глаза выедает от этой вони. Я считаю, что у нас забил канализацию сосед, он смывает кошачьи наполнители в унитаз.
Но доказать, кто именно засорил канализацию практически невозможно.
Сегодня унитаз для многих жильцов многоэтажных домов становится погребной ямой, в которую сбрасывают все, что ни попадя, а последствия этого выливаются кому-то вместе с отходами жизнедеятельности прямо на пол.
Руслан Шевчук, главный инженер ЖЭС №127 г. Минска:
Конечно же, это вина жильцов, они не смотрят, что смывают в унитаз.
Иногда мы вынимали и пол-арбуза, и строительные смеси.
В подобных ситуациях алгоритм действий прост: первым делом, вызывайте на место происшествия сотрудников ЖЭС, которые зафиксируют происходящее и составят акт обследования и дефектный акт, в котором укажут причину затопления.
Обратилась в обслуживающую организацию и Валентина Сырцова. Вот только ответ ЖЭСа №127, мягко говоря, поверг женщину в шок.
Валентина Сырцова:
Они сказали: «Делайте за свой счет».
Я хочу, чтобы кухню мне сделали, вот эти вставочки, и ковер в химчистку сдали. Почему я это должна делать за свой счет?
Действительно, не должна. И тогда обеспокоенная пенсионерка позвонила на «горячую» линию СТВ, и
все разногласия разрешились в считанные минуты.
Руслан Шевчук:
Мы за это несем полную ответственность, так как это наши сети, они на нашем обслуживании. Есть 2 способа решения проблемы: 1) Выплата, компенсация. 2) Если заявительница желает, то мы силами ЖЭСа возмещаем ущерб, то есть, покупаем обои, и все, что нужно, делаем ремонт.
Валентина Сырцова:
Спасибо телеканалу СТВ за то, что помогли разрешить мою проблему.
Олег Усачев, СТВ:
Всегда пожалуйста!