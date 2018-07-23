«Это конец света грядет?». На Витебск ночью напали мотыльки

Новости Беларуси. Витебск уже несколько дней наблюдает нашествие подёнок. Такое странное явление носит массовый характер, при этом происходит скопление насекомых, во время которого наблюдается взаимодействие полов.

Нашествие подёнок жители Витебска видят не в первый раз, это повторяется в конце июля – начале августа. Мотыльки всегда летят на свет и обитают возле воды. Больше всего их в районе Кировского моста, а вылетают они из Двины.