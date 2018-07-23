«Это конец света грядет?». На Витебск ночью напали мотыльки

Новости Беларуси. Витебск уже несколько дней наблюдает нашествие подёнок. Такое странное явление носит массовый характер, при этом происходит скопление насекомых, во время которого наблюдается взаимодействие полов.
Нашествие подёнок жители Витебска видят не в первый раз, это повторяется в конце июля – начале августа. Мотыльки всегда летят на свет и обитают возле воды. Больше всего их в районе Кировского моста, а вылетают они из Двины.
В такие дни водителям транспортных средств необходимо быть особенно осторожными. Если наехать на слой насекомых, то можно начать скользить, как на льду. Особенно это опасно для велосипедистов и мотоциклистов.
Видеоролик за сутки посмотрели почти 200 тысяч раз, а пользователи социальных сетей делятся эмоциями в комментариях.
«Сочувствую тем, кто боится насекомых»
«Ездить по вечерам невозможно»
«Мой самый страшный сон»
«Хорошо, что они до Минска не долетели»
«Это конец света грядет?»
Кстати, несколько лет назад жители пригорода Санкт-Петербурга наблюдали не менее странное явление, которое получило название «пьяные птицы». Свиристели летали по неровным траекториям, врезались в столбы, падали на головы прохожим. Но этому всему есть объяснение, подробнее читайте здесь.