«Как взорвалось что-то». Роковой тур выходного дня: очевидцы о страшной аварии с микроавтобусом Одесса-Гомель

Новости Беларуси. Трагические новости на неделе пришли из Украины. В Николаевской области микроавтобус с номерами гомельского региона врезался в грузовик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Погибли пять человек, пострадали двенадцать. Трое из них в тяжелом состоянии.

Роман Рабушко, житель Гомеля:

Как взорвалось что-то. Начали смотреть по сторонам. Ничего понять не могу: машины как бы нет уже. Крыши нету, переда машины нет вообще. Люди кричат. Я сам вылез в шоке. Думал, оторвало ногу вообще. Я сам вылез, у меня сломана была ключица, нога порвана. Потом моя супруга вылезла оттуда, ей помогли. Супруга Романа Рабушко:

Люди молодцы. Все помогали.

Эту поездку на море супруги Роман и Дарья не забудут никогда. Всё произошедшее пересказывают уже в энный раз: сначала украинским журналистам, теперь на родине – белорусским. Начинался тур выходного дня только с положительных эмоций: повезло с компанией, не подвела погода. То, что произошло по дороге домой, им все еще кажется дурным сном. Пятерым из 17 отдыхавших вместе с ними уже никогда не вернуться домой.

Александр Добриян, корреспондент:

Далее сухая лексика полицейской сводки: 20 июля около 5 утра на 289-м километре автодороги Киев-Одесса микроавтобус Volkswagen под управлением жителя Гомеля столкнулся с грузовиком, стоявшим с правой стороны проезжей части. В результате ДТП водитель микроавтобуса и четверо пассажиров погибли на месте.

Двенадцать человек были госпитализированы, причем состояние трех из них украинские медики охарактеризовали как тяжелое, транспортировать их до сих пор нельзя. Получившие более легкие травмы белорусы уже утром 21 июля прибыли на родину. На границе их встретили бригады скорой медицинской помощи.

Михаил Белобородько, врач приемного отделения Гомельской областной клинической больницы:

С украинской границы доставлено девять пострадавших. Пациенты были осмотрены, профильными специалистами оказана всеобъемлющая помощь им. Шестеро пациентов отправлены на амбулаторное лечение. Трое из пострадавших были госпитализированы: двое в травматологическое отделение и один в нейрохирургическое отделение. Прогнозы благоприятные, состояние средней степени тяжести. То есть их жизни ничто не угрожает. Вместе с Дарьей и Романом в Гомельскую областную клиническую больницу госпитализирована еще одна пассажирка рокового микроавтобуса. Женщина по понятным причинам просит не показывать ее лицо.

Пострадавшая:

Страх, испуг, ужас. Я более-менее начала приходить в себя в скорой. А дальше больница. Там уже мне начали рассказывать новости. Для нее новости неутешительные: родная сестра, которая сидела рядом в момент аварии, до сих пор борется за жизнь – женщина находится в реанимационном отделении больницы в украинском Николаеве. Пострадавшая:

Виновата фура. Мы незадолго до этого останавливались на заправке. Выходили. Всё было хорошо. И водитель наш был очень ответственный. Говорил, что если не дадим ему выспаться, он остановится на трассе в сторонке и будет спать. А мы будем сидеть его ждать. Да и Таня, наша пассажирка, говорила, что когда вылетела и стала искать мужа, то фары нигде не горели. У фуры? Пострадавшая:

Да. То есть фура стояла с выключенными фарами? Пострадавшая:

Да.

Что точно произошло на трассе Киев-Одесса ранним утром 20 июля, установят украинские правоохранители. Водитель большегруза задержан полицией.

Елена Бережная, начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции Николаевской области:

Водитель нарушил правила стоянки. Он сейчас дает пояснения, в связи с чем он остановил в том месте транспортное средство и почему не применил все необходимые меры безопасности, как того требуют правила дорожного движения Украины. Как только будет согласовано прокуратурой процессуально подозрение на совершения преступления (по сути, когда человек будет обвинен), тогда уже можно будет говорить. Мы ждем сейчас согласования прокуратурой. Как только эта информация появится, мы сразу же сообщим об этом. Пока украинские правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в стороне не остались и пользователи интернета. Трагедия еще 20 июля стала обрастать полукриминальными подробностями. Вплоть до версии, что белорусы в микроавтобусе были задействованы в серой схеме ввоза в Украину импортных автомобилей. Кому нужны эти «пляски на костях», недоумевает и Роман Рабушко. Роман Рабушко:

Нам уже говорили об этом. Ничего такого. У нас был тур выходного дня, на пару дней. Никаких серых схем.

Трагедия на дороге – интернациональный вид беды. Еще свежи в памяти 11 погибших под Оршей украинцев, возвращавшихся домой в таком же микроавтобусе.