Массовый вылет мотыльков-подёнок в Витебске: видеофакт

Новости Беларуси. В Витебске именно большая вода стала притягательной силой для необычного природного явления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метель из насекомых – впечатляющее зрелище – не что иное как брачный танец ночных бабочек. Большая поверхность крыльев и длинные хвостовые нити у этих насекомых позволяют им взмывать вверх, а затем замирать и плавно спускаться вниз. Мотыльки вылетают из Двины и двигаются на свет фонарей. За этим явлением жители Витебска наблюдают каждый год.

«Это конец света грядет?». Как соцсети отреагировали на это явление (читайте здесь).