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Массовый вылет мотыльков-подёнок в Витебске: видеофакт

23 июля 2018 07:29
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Новости Беларуси. В Витебске именно большая вода стала притягательной силой для необычного природного явления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Массовый вылет мотыльков-подёнок в Витебске: видеофакт-1

Метель из насекомых – впечатляющее зрелище – не что иное как брачный танец ночных бабочек. Большая поверхность крыльев и длинные хвостовые нити у этих насекомых позволяют им взмывать вверх, а затем замирать и плавно спускаться вниз. Мотыльки вылетают из Двины и двигаются на свет фонарей. За этим явлением жители Витебска наблюдают каждый год.

«Это конец света грядет?». Как соцсети отреагировали на это явление (читайте здесь).

# Природные явления # общество # Необычное

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