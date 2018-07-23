«Машине и года нет, а там всё ржавое»: как минские автодилеры вводят в заблуждение клиентов

Новости Беларуси. Отчего обман и недоверие – вечные спутники наших авторынков, и что делать, если ржавый «железный конь» всю жизнь портит? Этим вопросом безуспешно задаётся минчанин Андрей Скоромолот. Герой этого сюжета программы «Добро пожаловаться» – несчастный обладатель на первый взгляд совершенно нового авто.

Андрей Скоромолот, минчанин:

Автомобиль приобретался у официального дилера в декабре 2016 года. Через три месяца появилась ржавчина. Отслоился контакт, потекла вода в салон – очень много недостатков.

Сказали, всё устраним.



Дефекты в чуде китайского автопрома возникали с завидной регулярностью: разнообразные поломки, поездки в сервисный центр, многочисленные починки и покраска.

Терпения Андрея хватило на полгода.

Новый блестящий автомобиль на глазах превращался в ржавую посуду. Кстати, машина оформлена в лизинг и ежемесячно за проблемного извозчика хочешь-не хочешь, а 600 рублей – выкладывай.

Андрей Скоромолот:

Плачу 60% от зарплаты каждый месяц. За 4 месяца 30 дней машина пробыла там. Приезжаю, забираю с покраски, открываю дверь, а там краска облезла. Дилер постоянно обманывает: я пишу четыре замечания, а устраняют только одно. Я и не знал, что так можно, официальный центр же…

Сегодня Андрей мечтает прекратить все страсти по металлическому телу гниющего авто.

Дарина Гулюта, юрист:

Если потребитель приобрел автомобиль и в данном автомобиле проявились производственные недостатки, потребителю необходимо обратиться в сервисную службу для безвозмездного устранения недостатков. Срок устранения недостатков не может превышать 14 дней. Более того, потребитель имеет право требовать от продавца денежную компенсацию морального вреда в связи с тем, что ему продан товар ненадлежащего качества.

Мужчина пытался полюбовно найти консенсус с дилерами, составил претензию, заявил письменно свои требования о расторжении договора. Но когда лояльность и надежды на здравый смысл сотрудников салона не оправдались, разрешение вопросов закономерно переместилось из стен автоцентра в зал суда. Но дилера, как оказалось, и это не сильно заботит.



Беседа корреспондента СТВ и юриста с сотрудником автоцентра:

- Нареканий по качеству нет, гарантия на машины 5 лет.

- Почему машину покупает человек, и вскоре она покрывается ржавчиной?

- Не знаю таких фактов.

- А заседаний много судебных?

- Не комментирую ничего по судебным заседаниям. Не уполномочен.

- Если некачественно обслуживают машину, куда можно обратиться?

- Наш сервисный центр делает всё качественно. У каждого человека есть право обращаться в суд. В общество прав потребителей, в СМИ. Куда хочет, пусть туда и обращается.

- Может, что-то хотите сказать своим клиентам?

- Нет, ничего не хочу сказать.

По решению суда, автомобиль Андрея отправляется на независимую экспертизу, результаты которой и станут точкой в автомобильной эпопее. Коль скоро догадки о заводском браке подтвердятся заключением эксперта – договор будет расторгнут.

А пока предлагаем выслушать ещё одного обладателя нового проблемного авто, который сигнализирует о непорядочности своего автодилера. Евгений Панкратов, минчанин:

На скорости 80 км\час появился гул под капотом автомобиля. После того, как я выявил гул, у меня возникло желание посмотреть, что творится под днищем. Посмотрел на выхлопную систему, и её состояние меня удивило: машине и года нет, а там всё ржавое.

Но и дилер и сервисный центр спускают проблемы на тормозах.

Евгений с раскладом не согласен и планирует дать делу полный ход.

Дарина Гулюта:

В случае если сервисный центр не устраняет недостатки в течение 14 дней, потребитель имеет право заявить иное требование, в том числе и расторжение договора и возврата уплаченной суммы. Если сервисный центр нарушает сроки оказания услуг,