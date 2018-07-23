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«Машине и года нет, а там всё ржавое»: как минские автодилеры вводят в заблуждение клиентов

23 июля 2018 11:19
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Новости Беларуси. Отчего обман и недоверие – вечные спутники наших авторынков, и что делать, если ржавый «железный конь» всю жизнь портит? Этим вопросом безуспешно задаётся минчанин Андрей Скоромолот. Герой этого сюжета программы «Добро пожаловаться»

несчастный обладатель на первый взгляд совершенно нового авто.

«Машине и года нет, а там всё ржавое»: как минские автодилеры вводят в заблуждение клиентов-1

Андрей Скоромолот, минчанин:
Автомобиль приобретался у официального дилера в декабре 2016 года. Через три месяца появилась ржавчина. Отслоился контакт, потекла вода в салон – очень много недостатков.

Сказали, всё устраним.

«Машине и года нет, а там всё ржавое»: как минские автодилеры вводят в заблуждение клиентов-4


Дефекты в чуде китайского автопрома возникали с завидной регулярностью: разнообразные поломки, поездки в сервисный центр, многочисленные починки и покраска.

Терпения Андрея хватило на полгода.

«Машине и года нет, а там всё ржавое»: как минские автодилеры вводят в заблуждение клиентов-7

Новый блестящий автомобиль на глазах превращался в ржавую посуду. Кстати, машина оформлена в лизинг и ежемесячно за проблемного извозчика хочешь-не хочешь, а 600 рублей – выкладывай.
Андрей Скоромолот:

Плачу 60% от зарплаты каждый месяц.

За 4 месяца 30 дней машина пробыла там. Приезжаю, забираю с покраски, открываю дверь, а там краска облезла. Дилер постоянно обманывает: я пишу четыре замечания, а устраняют только одно. Я и не знал, что так можно, официальный центр же…

«Машине и года нет, а там всё ржавое»: как минские автодилеры вводят в заблуждение клиентов-10

Сегодня Андрей мечтает прекратить все страсти по металлическому телу гниющего авто.
Дарина Гулюта, юрист:
Если потребитель приобрел автомобиль и в данном автомобиле проявились производственные недостатки, потребителю необходимо обратиться в сервисную службу для безвозмездного устранения недостатков. Срок устранения недостатков не может превышать 14 дней. Более того, потребитель имеет право требовать от продавца денежную компенсацию морального вреда в связи с тем, что ему продан товар ненадлежащего качества.

Мужчина пытался полюбовно найти консенсус с дилерами, составил претензию, заявил письменно свои требования о расторжении договора. Но когда лояльность и надежды на здравый смысл сотрудников салона не оправдались, разрешение вопросов закономерно переместилось из стен автоцентра в зал суда.

Но дилера, как оказалось, и это не сильно заботит.

«Машине и года нет, а там всё ржавое»: как минские автодилеры вводят в заблуждение клиентов-13


Беседа корреспондента СТВ и юриста с сотрудником автоцентра:
- Нареканий по качеству нет, гарантия на машины 5 лет.
- Почему машину покупает человек, и вскоре она покрывается ржавчиной?
- Не знаю таких фактов.
- А заседаний много судебных?
- Не комментирую ничего по судебным заседаниям. Не уполномочен.
- Если некачественно обслуживают машину, куда можно обратиться?
- Наш сервисный центр делает всё качественно. У каждого человека есть право обращаться в суд. В общество прав потребителей, в СМИ. Куда хочет, пусть туда и обращается.
- Может, что-то хотите сказать своим клиентам?
- Нет, ничего не хочу сказать.
По решению суда, автомобиль Андрея отправляется на независимую экспертизу, результаты которой и станут точкой в автомобильной эпопее. Коль скоро догадки о заводском браке подтвердятся заключением эксперта – договор будет расторгнут.

А пока предлагаем выслушать ещё одного обладателя нового проблемного авто, который сигнализирует о непорядочности своего автодилера.

Евгений Панкратов, минчанин:
На скорости 80 км\час появился гул под капотом автомобиля. После того, как я выявил гул, у меня возникло желание посмотреть, что творится под днищем. Посмотрел на выхлопную систему, и её состояние меня удивило:

машине и года нет, а там всё ржавое.

«Машине и года нет, а там всё ржавое»: как минские автодилеры вводят в заблуждение клиентов-16

Но и дилер и сервисный центр спускают проблемы на тормозах.

«Машине и года нет, а там всё ржавое»: как минские автодилеры вводят в заблуждение клиентов-19

Евгений с раскладом не согласен и планирует дать делу полный ход.
Дарина Гулюта:
В случае если сервисный центр не устраняет недостатки в течение 14 дней, потребитель имеет право заявить иное требование, в том числе и расторжение договора и возврата уплаченной суммы. Если сервисный центр нарушает сроки оказания услуг,

потребитель имеет право на неустойку в размере 1% от стоимости автомобиля за каждый день просрочки.

Новые машины, большие деньги, огромные проблемы и громкие суды. И коль некоторые белорусские автодилеры не торопятся решать проблемы своих клиентов по букве закона, им придётся поспешить на судебные заседания.

# Автомобили # общество # Дарина Гулюта

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