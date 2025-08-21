Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали первую победу на Кубке Губернатора Тульской области

На Кубке Губернатора Тульской области хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали первую победу. В предсезонном турнире принимают участие команды из России, Беларуси и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша дружина нанесла поражение «Снежным барсам» со счетом 7:3. В первом периоде белорусские хоккеисты создали добротный задел в три шайбы. Во втором отрезке добавили еще одну. В заключительном периоде соперники вволю порезвились, по три раза поразив ворота друг друга. Дублем в этом поединке отметился Андрей Кравчук.