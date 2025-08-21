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Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали первую победу на Кубке Губернатора Тульской области

21 августа 2025 18:28
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На Кубке Губернатора Тульской области хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали первую победу. В предсезонном турнире принимают участие команды из России, Беларуси и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша дружина нанесла поражение «Снежным барсам» со счетом 7:3. В первом периоде белорусские хоккеисты создали добротный задел в три шайбы. Во втором отрезке добавили еще одну. В заключительном периоде соперники вволю порезвились, по три раза поразив ворота друг друга. Дублем в этом поединке отметился Андрей Кравчук.

# Хоккей # Хоккей Беларуси # ХК «Динамо-Шинник»

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