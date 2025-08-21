Пять белорусских экипажей пробились в полуфиналы ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

В Италии продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Участие в мировом форуме принимают спортсмены из 70 стран, в том числе и Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

21 августа наши атлеты соревновались в отборочных заездах. По итогам утренней сессии пять белорусских экипажей пробились в полуфиналы. В вечерней сессии также успешно выступили наши соотечественники. Три экипажа вышли в финал А, один – в финал Б. Белорусские спортсмены за первые награды чемпионата будут сражаться 22 августа. Всего в составе нашей сборной 23 гребца, они выступают в нейтральном статусе. Всего на чемпионате мира в Милане будет разыграно 24 комплекта медалей.