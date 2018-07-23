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Ливень в Могилеве: дождь за пару часов затопил дворы, газоны и проезжую часть

23 июля 2018 12:00
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Новости Беларуси. Последствия ночной непогоды устраняют в Могилёвской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ливень в Могилеве: дождь за пару часов затопил дворы, газоны и проезжую часть-1

Из-за падения деревьев произошли порывы линий электропередачи. А сам Могилев из-за ливня накануне стал в пробках. Дождь за пару часов затопил дворы, газоны и проезжую часть – улицы превратились в настоящие реки. На некоторых перекрестках отключись светофоры. Это серьезно осложнило ситуацию на дорогах.

Ливень в Могилеве: дождь за пару часов затопил дворы, газоны и проезжую часть-4

В некоторых местах уровень воды поднялся до полуметра. Остаться сухими не удалось даже пассажирам автобусов – вода добралась до салона. Дождь утих только за полночь. На сегодня в стране объявлен оранжевый – предпоследний уровень опасности. На большей части территории страны синоптики обещают грозы и сильный ветер.

# Авария в Могилеве # происшествия # Фотофакт

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