Ливень в Могилеве: дождь за пару часов затопил дворы, газоны и проезжую часть

Новости Беларуси. Последствия ночной непогоды устраняют в Могилёвской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за падения деревьев произошли порывы линий электропередачи. А сам Могилев из-за ливня накануне стал в пробках. Дождь за пару часов затопил дворы, газоны и проезжую часть – улицы превратились в настоящие реки. На некоторых перекрестках отключись светофоры. Это серьезно осложнило ситуацию на дорогах.