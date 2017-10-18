Кобяков: В полной мере обеспечена реализация рекомендаций МАГАТЭ в сфере ядерной и радиационной безопасности

Новости Беларуси. Проверка готовности системы реагирования. Утром 18 октября с заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров началось командно-штабное учение по реагированию на радиационные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Участие нашей страны в глобальном режиме обеспечения безопасности влечет за собой внедрение в Беларуси международных стандартов безопасности и отчетности. В полной мере обеспечена реализация рекомендаций Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в сфере ядерной и радиационной безопасности. Постановлением правительства утверждена стратегия обращения с радиоактивными отходами Белорусской атомной станции. Совершенствуется система аварийного реагирования.

Правительством утверждена концепция создания системы ситуационных кризисных центров.

Вопросам безопасности при строительстве и эксплуатации белорусской АЭС уделяется большое внимание, ведь уже в 2018 году завезут топливо. Запуск же первого энергоблока в Островце намечен на 2019 год.