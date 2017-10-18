Прямой эфир

Кобяков: В полной мере обеспечена реализация рекомендаций МАГАТЭ в сфере ядерной и радиационной безопасности

18 октября 2017 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проверка готовности системы реагирования. Утром 18 октября с заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров началось командно-штабное учение по реагированию на радиационные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы усугубляем, усложняем ситуацию: массовые учения по реагированию на ядерные и радиационные аварии в Беларуси

Оно проводится по рекомендации МАГАТЭ.

Кобяков: В полной мере обеспечена реализация рекомендаций МАГАТЭ в сфере ядерной и радиационной безопасности-1

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Участие нашей страны в глобальном режиме обеспечения безопасности влечет за собой внедрение в Беларуси международных стандартов безопасности и отчетности. В полной мере обеспечена реализация рекомендаций Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в сфере ядерной и радиационной безопасности. Постановлением правительства утверждена стратегия обращения с радиоактивными отходами Белорусской атомной станции. Совершенствуется система аварийного реагирования.

Правительством утверждена концепция создания системы ситуационных кризисных центров.

Вопросам безопасности при строительстве и эксплуатации белорусской АЭС уделяется большое внимание, ведь уже в 2018 году завезут топливо. Запуск же первого энергоблока в Островце намечен на 2019 год.

# АЭС в Беларуси # Фотофакт # Андрей Кобяков

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Нарышкин: У нас уникальный формат взаимодействия спецслужб, который говорит о доверительных отношениях
17 октября 2017 13:34

Сергей Нарышкин: У нас уникальный формат взаимодействия спецслужб, который говорит о доверительных отношениях

Противостояние общим угрозам и защита национальных интересов: Президент встретился с главой Службы внешней разведки России
17 октября 2017 10:54

Противостояние общим угрозам и защита национальных интересов: Президент встретился с главой Службы внешней разведки России

В ближайшие дни в Беларуси состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии
17 октября 2017 06:58

В ближайшие дни в Беларуси состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии