Названо окончательное число жертв пожара в Кемерово

Новости России. Названо окончательное число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Погибли 60 человек.

Как сообщает СК России, расследование причин пожара в Кемерово продолжается. Получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Светлана Петренко, официальный представитель СК России:

Выданы разрешения на захоронение 37-ми погибших.

Отмечается, что заключения экспертов и проверка всех обращений граждан о пропавших при пожаре людях позволили с точностью установить число погибших. На пожаре погибли 60 человек.

Ранее были сведения, что жертвами трагедии 25 марта стали 64 человека, 40 из которых – дети.