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Названо окончательное число жертв пожара в Кемерово

20 апреля 2018 10:06
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Новости России. Названо окончательное число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Погибли 60 человек.  

Как сообщает СК России, расследование причин пожара в Кемерово продолжается. Получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».  

Светлана Петренко, официальный представитель СК России:  
Выданы разрешения на захоронение 37-ми погибших.  

Отмечается, что заключения экспертов и проверка всех обращений граждан о пропавших при пожаре людях позволили с точностью установить число погибших. На пожаре погибли 60 человек.  

Ранее были сведения, что жертвами трагедии 25 марта стали 64 человека, 40 из которых – дети.  

«Дай Бог им силы и мужества пережить эту страшную трагедию» (здесь подробнее).  

# Пожар в торговом центре в Кемерово

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