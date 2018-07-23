В Беларуси модернизируют систему радиационного контроля

Новости Беларуси. Меры принимаются в связи со строительством БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне влияния атомной станции расположены и уже функционируют 10 автоматических пунктов измерения атмосферного воздуха. Они в режиме реального времени передают информацию в отдел чрезвычайных ситуаций Белгидромета. Параллельно проводится мониторинг поверхностных вод.

Михаил Коваленко, начальник Службы радиационного мониторинга Белгидромета:

В настоящее время собирается статистика фоновых значений для данной местности. Чтобы мы имели возможность сравнить полученные сейчас, до ввода в эксплуатацию БелАЭС, данные с данными, которые мы получим во время работы.