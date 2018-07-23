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В Беларуси модернизируют систему радиационного контроля

23 июля 2018 07:10
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Новости Беларуси. Меры принимаются в связи со строительством БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси модернизируют систему радиационного контроля-1

В зоне влияния атомной станции расположены и уже функционируют 10 автоматических пунктов измерения атмосферного воздуха. Они в режиме реального времени передают информацию в отдел чрезвычайных ситуаций Белгидромета. Параллельно проводится мониторинг поверхностных вод.

В Беларуси модернизируют систему радиационного контроля-4

Михаил Коваленко, начальник Службы радиационного мониторинга Белгидромета:
В настоящее время собирается статистика фоновых значений для данной местности. Чтобы мы имели возможность сравнить полученные сейчас, до ввода в эксплуатацию БелАЭС, данные с данными, которые мы получим во время работы.

В Беларуси модернизируют систему радиационного контроля-7

Радиационный мониторинг воздуха сейчас проводится на 41 пункте наблюдений, почвы – на 49. А за состоянием поверхностных вод следят на 6 объектах внутри страны.

В Беларуси модернизируют систему радиационного контроля-10

В Беларуси модернизируют систему радиационного контроля-12

# Водоснабжение # Экономика # Михаил Коваленко # Фотофакт

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