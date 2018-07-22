Специалистов-синоптиков начнут обучать в магистратуре БГУ с сентября 2018 года

Юлия Огнева, СТВ: Ранее были озвучены нарекания на качество прогнозов. Что делаете, что уже сделали и что будете делать в ближайшее время для того, чтобы эти нарекания снять?

Роман Лабазнов, начальник ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»:

Белгидрометом и Министерством природных ресурсов разработан очень серьезный комплекс мероприятий (он рассчитан на три года), реализация которого позволит значительно улучшить качество прогнозов погоды.

Например, сегодня мы вплотную занимаемся решением вопросов об организации подготовки кадров для синоптической службы именно в Республике Беларусь, поскольку специалистов-синоптиков, к сожалению, у нас пока не готовят. Но с 1 сентября текущего года в магистратуре Белгосуниверситета уже начнут обучение три специалиста.

Какая погода ждёт Беларусь до конца лета, насколько урожай пострадал от ливней? Интервью с начальником Белгидромета