«Клиенты выходили через окна». Почему затапливает отреставрированную Революционную в Минске? Расследование СТВ

Новости Беларуси. Практически всю неделю Беларусь жила в ожидании гроз и сильных ливней – синоптики объявляли штормовое предупреждение чуть ли не каждый день, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И то ли прогнозы стали более качественными, то ли просто не везло, но населенные пункты, особенно крупные города в низинах «плавали» регулярно. Гомель затопило: проливной дождь лил 10 часов подряд

В Минске к летним подтоплениям относятся философски – коллекторы старые, не всегда справляются. Да и поди справься, если за день выливаются месячные нормы осадков. И да, есть участки, которые в сильный дождь лучше объезжать. Например, всегда «плавает» Пушкинская, Комаровка, Богдановича. До недавнего времени регулярно подмачивала репутацию властей и Немига. Но после завершения строительства нового коллектора вопросов к этой улице не возникает. Даже когда льет, как из ведра. Разряд молнии на расстоянии вытянутой руки. Минчанка сняла опасное видео

И, казалось бы, новых проблем с подтоплениями ждать неоткуда. Но вдруг заливать стало улицу Революционную, которую только-только открыли после реконструкции. И обиднее всего то, что до этого претензий к ней не было даже в самые сильные дожди. Как так получилось и когда все исправят? Как спасти от стихии старые улицы? И почему под воду уходят только что отреставрированные? Крупный ТЦ в Бресте затоплен из-за ливней: кадры с места событий

Середина лета уже традиционно проходит под знаком дождей и к этому белорусы, кажется, привыкли. Гидрометслужбы и МЧС предупреждают, осадки бьют прошлогодние рекорды, улицы городов превращаются в реки, а социальные сети синхронно с ними наводняют многочисленные шутки. «Спокойнее станет на западе. А восток, как говорится, держись». Синоптики сделали прогноз на эту неделю в Беларуси

В среднем почти каждая область нашей страны уже в середине июля впитала полторы нормы осадков, рассчитанных на месяц. Первым «поплыл» Брест, потом Минск и следом Витебск и Гомель. В столице сухих мест в те дни, кажется, не осталось совсем, но больше всего испытаний выпало на участь только что отреконструированных пешеходных улиц.

Алёна Сырова, СТВ:

С момента разгула стихии, конечно, уже много воды утекло, но те, кто работает здесь, на пересечении Комсомольской и Революционной, даже в солнечную погоду не разбирают такие импровизированные баррикады. А некоторые, особо креативные, даже приобрели тематические предметы интерьера.

Наталья Лукашевич, администратор салона красоты:

Уже во второй день, когда пошел ливень, естественно, мы готовились по полной, держали двери, уток купили для поддержки. Начался ливень, в течении четырех минут затопило. Пришлось держать, тряпками затыкать, песком. Клиенты выходили у нас через окна.





Кстати, МЧС, расположенное на Революционной вместе с многочисленными в этих местах салонами красоты, ресторанами и домами, представляющими архитектурную ценность, оказалось «на первой береговой линии». В чём проблема «подмоченной репутации» Революционной? Мнение городского активиста Антона Мотолько

Вопросы о том, почему затопило там, где всегда было сухо в эти дни в режиме нон-стоп задают руководителю «Минской спадчины», организации, которая занималась реконструкцией пешеходных улиц.

Александр Кохан, директор предприятия «Мінская спадчына»:

Не справился коллектор. Не хватило сечения коллектора для отвода такого количества воды. В потопе на Революционной ничего сверхстрашного не видит архитектор Андрей Коровянский. Его проекты можно увидеть и в европейских городах – Таллин, Барселона, и в близлежащей России – взять хотя бы реконструкцию и озеленение ВДНХ.

Андрей Коровянский, архитектор:

Польские города затапливает, чешские города затапливает – это все ливневые дожди. Они могут привести к наводнению. Но это не являлось наводнением. Это просто ливневый поток, который собрался в одной точке. Проблема решаема. В некоторых участках, в некоторых городах делают специальные типо цистерн для хранения. Эту воду потом могут использовать на полив. Здесь немного другие климатические особенности, эти цистерны они могут наполниться моментально.





Мало кто знает, но нормативная документация, которой пользовались и пользуются городские проектировщики, разработана еще в 60-ых, предусматривает подтопление улиц Минска дважды в год. Правда, какой уровень воды в 4 сантиметра или в 1,5 метра считать подтоплением, там не указано. Долгие годы самым проблемным местом в Минске считалась Немига, после введения коллектора «Центр», очевидно вопрос решился. На очереди еще восемьдесят подобных участков.

Владимир Котов, главный инженер «Минскинжпроект»:

Проблема с дождевыми коллекторами, которые идут от ТЭЦ-4 и дальше в Лошицкую водную и очистную систему по улице Семашко. Инцидент, связанный с недостаточной пропускной способностью коллекторов. Весной затопило улицу Горецкого. Предусматривается строительство перехватывающего коллектора диаметром 2 метра, протяженность, которого будет порядка 2,5 километров.



Проверить эффективность этой системы сможем уже в 2020 году, когда вода из этих районов будет перенаправлена из дождевой сети города в очистные сооружения в Ярково. Кстати, пенять на загрязнения коллекторов в случае ливней не получится - их тщательно чистят.

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:

Очистных сооружений, конечно, недостаточно. Всего в городе 169 выпусков в реку Свислоч, Лошицу, Мышку. Из них оборудовано очистными сооружениями – 8.

Там, где построить новые системы просто невозможно – это центр города, слишком много коммуникаций, затратно и неоправданно трудоемко – уже опробовали систему аварийных выпусков воды в Свислочь. Уверяют, экологически безопасно. Владимир Котов:

Это улицы Тарханова, Мельникайте, у Дворца спорта. Количество подтоплений при выпадении дождей этого сезона, там просто не наблюдается.

Тем не менее формат подтоплений по-европейски, когда из берегов выходят реки (вспомнить хотя бы Влтаву в Праге, которая на несколько дней парализовала жизнь в столице Чехии), нам, по счастью, не знаком.