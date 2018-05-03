40 дней с момента трагедии: в Кемерово вспоминают погибших в «Зимней вишне»

Новости России. В Кемерово вспоминают жертв масштабного пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь день жители несут к народному мемориалу, возникшему на месте происшествия, цветы, свечи и игрушки. Здесь вспоминают о 60 погибших, среди которых оказалось более 40 детей.