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40 дней с момента трагедии: в Кемерово вспоминают погибших в «Зимней вишне»

03 мая 2018 17:23
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Новости России. В Кемерово вспоминают жертв масштабного пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

40 дней с момента трагедии: в Кемерово вспоминают погибших в «Зимней вишне»-1

Весь день жители несут к народному мемориалу, возникшему на месте происшествия, цветы, свечи и игрушки. Здесь вспоминают о 60 погибших, среди которых оказалось более 40 детей.

40 дней с момента трагедии: в Кемерово вспоминают погибших в «Зимней вишне»-4

И стало известно, что Следственный комитет России назначил ряд новых экспертиз по уголовному делу. Исследования будут проводить ведущие учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.

# Пожар в торговом центре в Кемерово # Фотофакт

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