«Тёплое видео»: более 50 000 просмотров собрал ролик Тины Кароль из закулисья гастролей по Беларуси

Новости Беларуси. Популярная украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль опубликовала на своём YouTube-канале видео, посвящённое Беларуси. В ролике показаны закулисные моменты из жизни исполнительницы.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TinaKarol

9-минутное видео начинается с визита Тины в Минск, актриса летит в самолёте и приземляется в Национальном аэропорту. Певица садится в автобус и отправляется выступать во Дворец Республики. После выступления Кароль даёт интервью, принимает подарки поклонниц и раздаёт автографы.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TinaKarol

Завершив официальную часть, исполнительница едет в гостиницу, играет в Дженгу, смотрит по телевизору футбольный матч между Хорватией и Россией на ЧМ-2018. И на следующий день всё происходит похожим образом: репетиции – посещение гримёрной – выступление. Видео было размещено на YouTube-канале Тины Кароль 20 июля и уже набрало около 30 000 просмотров, а вместе с просмотрами из соцсетей – более 50 000. И, конечно, ролик не остался без комментариев.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TinaKarol

«Прекрасное начало. Надеюсь на продолжение﻿», «Ухххх… Круто то как. Влоги от Тины – это самое лучшее, что только может быть», «Это очень душевно, интересно и невероятно вдохновляюще!!!! Пожалуйста, снимайте такое закулисье чаще! Особенно то, как Тиночка проводит своё свободное от концертов время!», «Какое же классное, тёплое видео! Побольше бы таких! 9 минут счастья».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TinaKarol