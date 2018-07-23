«Тёплое видео»: более 50 000 просмотров собрал ролик Тины Кароль из закулисья гастролей по Беларуси

Новости Беларуси. Популярная украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль опубликовала на своём YouTube-канале видео, посвящённое Беларуси. В ролике показаны закулисные моменты из жизни исполнительницы.
Новости Беларуси. Популярная украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль опубликовала на своём YouTube-канале видео, посвящённое Беларуси. В ролике показаны закулисные моменты из жизни исполнительницы.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TinaKarol
9-минутное видео начинается с визита Тины в Минск, актриса летит в самолёте и приземляется в Национальном аэропорту. Певица садится в автобус и отправляется выступать во Дворец Республики. После выступления Кароль даёт интервью, принимает подарки поклонниц и раздаёт автографы.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TinaKarol
Завершив официальную часть, исполнительница едет в гостиницу, играет в Дженгу, смотрит по телевизору футбольный матч между Хорватией и Россией на ЧМ-2018. И на следующий день всё происходит похожим образом: репетиции – посещение гримёрной – выступление.
Видео было размещено на YouTube-канале Тины Кароль 20 июля и уже набрало около 30 000 просмотров, а вместе с просмотрами из соцсетей – более 50 000. И, конечно, ролик не остался без комментариев.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TinaKarol
«Прекрасное начало. Надеюсь на продолжение»,
«Ухххх… Круто то как. Влоги от Тины – это самое лучшее, что только может быть»,
«Это очень душевно, интересно и невероятно вдохновляюще!!!! Пожалуйста, снимайте такое закулисье чаще! Особенно то, как Тиночка проводит своё свободное от концертов время!»,
«Какое же классное, тёплое видео! Побольше бы таких! 9 минут счастья».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TinaKarol
Судя по тому, что видео называется «TinaKarolLIFE! #1», это лишь первый выпуск из серии роликов, посвящённых жизни актрисы.
В июле 2018 года Тина Кароль стала гостьей в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Видеозапись интервью с певицей посмотрели почти 80 тысяч раз – подробности здесь.