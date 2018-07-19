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Крупный ТЦ в Бресте затоплен из-за ливней: кадры с места событий

19 июля 2018 07:53
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Новости Беларуси. Брест вновь бьет все рекорды по количеству выпавших осадков в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летний паводок на этот раз наблюдали посетители одного из крупных торговых центров.

Крупный ТЦ в Бресте затоплен из-за ливней: кадры с места событий-1

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 19 июля: ожидаются грозы, град и шквалистый ветер

Большая вода пришла с улицы, где разыгрался настоящий тропический шторм.

Беларусь уже четыре дня провела под знаком оранжевого уровня опасности. Объявлен он синоптиками и на 19 июля, ожидаются град, сильные ливни и ветер до 20 м/с. Синоптики обещают, что осадков станет меньше только к выходным.

«Белгидромет» об июльских ливнях в Беларуси: «Рекордсмен сейчас Брест – приближается к двум месячным нормам осадков»

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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