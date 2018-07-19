Крупный ТЦ в Бресте затоплен из-за ливней: кадры с места событий

Новости Беларуси. Брест вновь бьет все рекорды по количеству выпавших осадков в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летний паводок на этот раз наблюдали посетители одного из крупных торговых центров.

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 19 июля: ожидаются грозы, град и шквалистый ветер

Большая вода пришла с улицы, где разыгрался настоящий тропический шторм.

Беларусь уже четыре дня провела под знаком оранжевого уровня опасности. Объявлен он синоптиками и на 19 июля, ожидаются град, сильные ливни и ветер до 20 м/с. Синоптики обещают, что осадков станет меньше только к выходным.