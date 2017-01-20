Прямой эфир

Вывод спецкомиссии МАГАТЭ после проверки безопасности строительства БелАЭС: без нарушений

20 января 2017 13:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Без нарушений. К такому выводу пришла специальная миссия МАГАТЭ, которая всю эту неделю работала в Островце. Экспертов интересовала безопасность строительства белорусской атомной электростанции.

По мнению экспертов, Беларусь демонстрирует ответственность в обеспечении ядерной безопасности. При возведении были учтены все возможные внешние угрозы для АЭС, в том числе все основные технические задачи при выборе площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гжэгош Ржэнтковски, руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ:
Финальный отчет будет передан белорусской стороне в течение трех месяцев. Я рад отметить, что правительство страны заявило о намерении обнародовать этот доклад.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Гжэгош Ржэнтковски

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Мясникович: новые эффективные рабочие места возможны только при достаточно активной инвестиционной деятельности
20 января 2017 13:23

Михаил Мясникович: новые эффективные рабочие места возможны только при достаточно активной инвестиционной деятельности

Порядок изъятия земельных участков с недостроенными объектами будет доработан – поручение Президента
20 января 2017 06:07

Порядок изъятия земельных участков с недостроенными объектами будет доработан – поручение Президента

Новости экономики за 19.01.2017
19 января 2017 16:35

Новости экономики за 19.01.2017