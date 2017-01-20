Вывод спецкомиссии МАГАТЭ после проверки безопасности строительства БелАЭС: без нарушений

Новости Беларуси. Без нарушений. К такому выводу пришла специальная миссия МАГАТЭ, которая всю эту неделю работала в Островце. Экспертов интересовала безопасность строительства белорусской атомной электростанции.

По мнению экспертов, Беларусь демонстрирует ответственность в обеспечении ядерной безопасности. При возведении были учтены все возможные внешние угрозы для АЭС, в том числе все основные технические задачи при выборе площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гжэгош Ржэнтковски, руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ:

Финальный отчет будет передан белорусской стороне в течение трех месяцев. Я рад отметить, что правительство страны заявило о намерении обнародовать этот доклад.