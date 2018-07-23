«Они хотят выигрывать»: эксклюзивное интервью с Диего Марадоной

Новости Беларуси. На прошлой неделе в Брест приехал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Съёмочная группа СТВ стала единственной присутствовавшей во время закрытой тренировки нового председателя правления брестского «Динамо» со своими подопечными.
Марадона рассказал, что после своего визита в Беларусь на 15 дней отправится домой. По словам аргентинца, прошедшие полтора года выдались сложными, поэтому он хочет провести немного времени на родине, отдохнуть и набраться сил.
Интервью Марадоны о планах в «Динамо-Брест», своих каникулах и «руке Бога»
Когда легендарного футболиста спросили о команде, которую ему предстоит тренировать, мужчина ответил, что парни ему понравились.
«Я по ним вижу, что они хотят выигрывать, и это мне очень нравится! Я думаю, болельщики могут быть спокойны, учитывая тех игроков, которые у нас есть, плюс те игроки, которых мы ещё привезём», – поделился своим мнением Марадона.
Также аргентинец отметил, что если у игроков есть какие-либо проблемы, влияющие на показатели команды, то он готов решать эти вопросы в личном порядке.
Летом 2018 года стало известно, что инвесторы из ОАЭ планируют построить в Бресте новый комплекс со стадионом на 30 тысяч мест.
Также будет создана детская футбольная академия имени Марадоны – здесь подробнее.