«Они хотят выигрывать»: эксклюзивное интервью с Диего Марадоной

Марадона рассказал, что после своего визита в Беларусь на 15 дней отправится домой. По словам аргентинца, прошедшие полтора года выдались сложными, поэтому он хочет провести немного времени на родине, отдохнуть и набраться сил.

Новости Беларуси. На прошлой неделе в Брест приехал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Съёмочная группа СТВ стала единственной присутствовавшей во время закрытой тренировки нового председателя правления брестского «Динамо» со своими подопечными.

Когда легендарного футболиста спросили о команде, которую ему предстоит тренировать, мужчина ответил, что парни ему понравились.

«Я по ним вижу, что они хотят выигрывать, и это мне очень нравится! Я думаю, болельщики могут быть спокойны, учитывая тех игроков, которые у нас есть, плюс те игроки, которых мы ещё привезём», – поделился своим мнением Марадона.

Также аргентинец отметил, что если у игроков есть какие-либо проблемы, влияющие на показатели команды, то он готов решать эти вопросы в личном порядке.

Летом 2018 года стало известно, что инвесторы из ОАЭ планируют построить в Бресте новый комплекс со стадионом на 30 тысяч мест.