Горносько завоевала золото на Кубке сильнейших спортсменок по художественной гимнастике

В Москве продолжается международный турнир по художественной гимнастике Кубок сильнейших спортсменов. В соревнованиях принимают участие и лидеры сборной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 августа грации разыграли первые медали. В индивидуальном многоборье среди сеньорок золото турнира завоевала наша Алина Горносько, обладательницей серебра стала еще одна белоруска Дарья Веренич. В групповом упражнении среди сеньорок команда Беларуси заняла второе место. У юниорок в этой дисциплине лучший результат среди белорусских представителей показала команда «Динамо». Девушки остановились в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. До бронзы не хватило 5 сотых балла. В индивидуальном многоборье среди юниорок белоруска Кира Бабкевич заняла 5-е место. Завтра состоятся финалы в отдельных видах многоборья.