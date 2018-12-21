Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году
«Мир искусства и науки осиротел в нынешнем году», – такими словами пользователи соцсетей описывают 2018 год. В уходящем году не стало Олега Табакова, Иосифа Кобзона, Людмилы Сенчиной, Стивена Хокинга, Игоря Лученка.
Мы вспоминаем тех, кого потеряли в 2018 году.
Январь
Михаил Державин
Михаила Державина не стало на 82 году жизни. Актер скончался после продолжительной болезни.
Самыми яркими ролями Державина называют образы в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх», «Старые клячи», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя». Актер более 13 лет вел телепередачу «Кабачок 13 стульев».
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Людмила Сенчина
Народная артистка России скончалась в возрасте 67 лет. Многие романсы, которые исполняла певица, стали настоящими хитами – «Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь», «Добрая сказка», «Золушка».
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Февраль
Геннадий Гарбук
Народный артист Беларуси скончался на 84 году жизни. Он более полувека посвятил сцене – начинал в театре имени Якуба Коласа в Витебске, а затем перешел в Купаловский театр. Именно на его сцене артист играл до конца жизни.
Самыми известными ролями Геннадия Гарбука в кино стали «Людзі на балоце», «Знак бяды» и комедия «Белые росы».
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Март
Олег Табаков
Фото: instagram.com/teatr_tabakova
Актер скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. На счету великого актера более 120 киноработ и около сотни – театральных. Многие фильмы с его участием стали классикой кинематографа – это «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов». Табаков подарил свой голос коту Матроскину.
До последних дней Олег Табаков был руководителем двух театров – МХТ им. А.П.Чехова и «Табакерки».
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Стивен Хокинг
Британский физик и популяризатор Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни. В 22 года ученый узнал о своем диагнозе – боковом амиотрофическом склерозе – и неутешительных прогнозах врачей. Однако Хокинг продолжил научную работу и изучал проблему возникновения космологической сингулярности.
Книга Хокинга «Краткая история времени» была продана тиражом более 10 млн экземпляров. В ней рассказывается о Вселенной, природе пространства и времени и чёрных дырах простым языком.
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Апрель
Avicii
Фото: instagram.com/avicii
В возрасте 28 лет не стало одного из самых известных и высокооплачиваемых диджеев мира. Музыканта нашли мертвым в Маскате. Всемирная известность к артисту пришла в 20 лет. Многие его композиции становились хитами – «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed», «Levels» и «Wake me up».
В последние годы Avicii приостановил концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.
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Нина Дорошина
Фото: Московский театр «Современник»
Актриса скончалась на 84 году жизни от остановки сердца. С 1959 года Дорошина играла на сцене театра «Современник», где она воплотила в жизнь немало персонажей. Наибольшую популярность в кино актрисе принесла роль Нади Кузякиной в фильме «Любовь и голуби».
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Май
Вадим Мулерман
Певец скончался на 80 году жизни. Причиной смерти стала онкология.
Вадим Мулерман исполнял такие известные песни как «Трус не играет в хоккей», «Хмуриться не надо, Лада», «Как хорошо быть генералом».
Июнь
Эдуард Зарицкий
Композитора не стало на 73 году жизни. Он работал во многих музыкальных жанрах. Эдуард Зарицкий написал музыку более чем к 600 песням, среди которых «Прощальная гастроль», «Ночные костры», «Поверьте, девоньки», «Я вернусь». Их исполняют звезды белорусской и российской эстрады. А под «Калыханку» композитора отправлялись спать тысячи маленьких ребят.
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Станислав Говорухин
Режиссер скончался в возрасте 82 лет. Его работы уже стали легендарными – «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Вертикаль», «Благословите женщину». Последний фильм режиссера «Конец прекрасной эпохи» вышел в 2015 году.
Говорухин также писал сценарии, книги и снимал документальные работы.
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Июль
Денис Тен
Источник фото: instagram.com/tenis_den
Жизнь фигуриста оборвалась в 25-летнем возрасте. Спортсмена смертельно ранили автограбители, которые пытались снять зеркала с машины Дениса. Фигурист умер в больнице.
Спортсмен являлся бронзовым призером ОИ-2014, чемпионата мира 2015 года, серебряным призером чемпионата 2013 года.
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Август
Александр Куллинкович
Лидера рок-группы «Нейро Дюбель» не стало в возрасте 46 лет. Причиной смерти стала пневмония. В день смерти группа должна была выступать на фестивале. На нем почтили память артиста.
Александр Куллинкович был музыкантом, актером и колумнистом.
Николай Кириченко
Актеру было 72 года. Он почти полвека отдал Купаловской сцене. На счету Николая Кириченко более сотни ролей как в театре, так и в кино.
Среди самых популярных его ролей – образы из фильмов «В августе 44-го», «Каменская», «Доктор Смерть».
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Эдуард Успенский
Известный писатель, сценарист и драматург, чьи книги так полюбили дети, ушел из жизни в возрасте 80 лет.
По сценариям и произведениям Эдуарда Успенского сняты 60 мультфильмов. Самые известные – «Чебурашка», «Трое из Простоквашино», «Антошка», «Следствие ведут Колобки».
Его книги и мультфильмы знают и любят все. Эдуард Успенский ушёл из жизни в возрасте 80 лет
Кофи Аннан
Бывший Генсек ООН и нобелевский лауреат скончался на 81 году жизни.
В знак траура по нему миссии организации по всему миру приспустили флаги.
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Иосиф Кобзон
Великий певец скончался в возрасте 80 лет. Кобзон также был известен своими общественными делами. В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.
За свою долгую карьеру Кобзон выпустил полсотни альбомов. Среди его песен и военные, и лирические композиции, на которых выросло несколько поколений.
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Сентябрь
Анатолий Капский
Председатель правления клуба БАТЭ скончался после продолжительной болезни. Анатолию Капскому было 52 года.
Он начал свою футбольную деятельность в 1996 году – тогда в Борисове создавали команду. С тех пор судьба Анатолия Капского была неразрывно связана с БАТЭ. Его называли отцом белорусского футбола.
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Шарль Азнавур
Французского шансонье не стало в возрасте 94 лет. За свою музыкальную карьеру артист записал более тысячи песен и выпустил более сотни альбомов. Выступления певец не прекращал до последних дней.
Шарля Азнавура называли французским Фрэнком Синатрой.
В Париже простились со всемирно известным шансонье Шарлем Азнавуром
Октябрь
Роман Карцев
Роман Карцев скончался на 80 году жизни. Артист серьезно болел.
Долгое время он выступал в Театре миниатюр Аркадия Райкина, а с 1987 работал под руководством Михаила Жванецкого. Известность ему также принесли фильмы «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита».
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Монсеррат Кабалье
Знаменитая оперная певица умерла на 86 году жизни. Кабалье выступала в известнейших театрах по всему миру – «Метрополитен-опера», «Ла Скала» и «Ковент-Гарден». Репертуар певицы составлял около сотни ролей.
Певица вместе с Фредди Меркьюри пела на открытии Олимпиады в своем родном городе – Барселоне. Одноименная песня стала хитом.
Николай Караченцов
Известный актер скончался накануне своего 74-летия. В последние годы жизни он тяжело болел. Николай Караченцов на протяжении почти четырех десятков лет работал в московском «Ленкоме», а также снимался в кино.
Среди его работ роли в фильмах «Белые росы», «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов».
«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова
Марина Поплавская
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Дизель Студио»
Звезда КВН и актриса погибла в страшной аварии под Киевом. Марине Поплавской было 48 лет. Автобус с командой «Дизель Шоу», в котором находилась артистка, столкнулся с грузовиком.
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Ноябрь
Стэн Ли
Легендарный автор, редактор и издатель комиксов Marvel умер на 96 году жизни. Стэна Ли называют отцом популярных супергероев – Человека-паука, Халка, Сорвиголовы, Чёрной Пантеры, Тора и многих других. Кроме этого он играл роли-камео во всех экранизациях комиксов Marvel.
Игорь Лученок
Композитора не стало на 81-м году жизни. Его песни исполняют София Ротару, Лев Лещенко, а творчество коллективов «Сябры» и «Верасы» неразделимо связано с музыкой Игоря Лученка. Среди его произведений песни «Майский вальс», «Алеся», «Если бы камни могли говорить», новеллы про «Мой родны кут, як ты мне мілы» и летящих на Полесье журавлей. Эти мелодии, любимые поколениями.
«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка
Евгений Осин
Певец умер на 55 году жизни. Известность Осину принесли песни «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Попутчица». Эти композиции стали настоящими хитами.
Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях
Декабрь
Джордж Буш-старший
Экс-президент США скончался на 95-м году жизни. Мужчину похоронили в Техасе, рядом с женой и дочерью. Барбары Буш не стало в апреле 2018 года. Экс-первая леди скончалась в возрасте 92 лет.
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Андрей Щербаков
Вратарь ФК «Витебск» погиб в ДТП. Андрею Щербакову было 27 лет. В страшной аварии также не стало его супруги и старшего сына. Семья возвращалась домой после отдыха в Египте.
Ему было 27 лет. Клуб вспоминает погибшего в страшной аварии вратаря