Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году

«Мир искусства и науки осиротел в нынешнем году», – такими словами пользователи соцсетей описывают 2018 год. В уходящем году не стало Олега Табакова, Иосифа Кобзона, Людмилы Сенчиной, Стивена Хокинга, Игоря Лученка. Мы вспоминаем тех, кого потеряли в 2018 году. Январь Михаил Державин

Михаила Державина не стало на 82 году жизни. Актер скончался после продолжительной болезни. Самыми яркими ролями Державина называют образы в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх», «Старые клячи», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя». Актер более 13 лет вел телепередачу «Кабачок 13 стульев». «Даже гвоздь сезона бывает ржавым»: знаменитые цитаты героев Михаила Державина Людмила Сенчина

Народная артистка России скончалась в возрасте 67 лет. Многие романсы, которые исполняла певица, стали настоящими хитами – «Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь», «Добрая сказка», «Золушка». «Пела живьём. Безупречно». Какой запомнили Людмилу Сенчину коллеги и поклонники Февраль Геннадий Гарбук

Народный артист Беларуси скончался на 84 году жизни. Он более полувека посвятил сцене – начинал в театре имени Якуба Коласа в Витебске, а затем перешел в Купаловский театр. Именно на его сцене артист играл до конца жизни. Самыми известными ролями Геннадия Гарбука в кино стали «Людзі на балоце», «Знак бяды» и комедия «Белые росы». «Зямля беларуская такіх сыноў таленавітых у мастацтве нараджае не кожнае дзесяцігоддзе». Великий актер в воспоминаниях Март Олег Табаков

Фото: instagram.com/teatr_tabakova

Актер скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. На счету великого актера более 120 киноработ и около сотни – театральных. Многие фильмы с его участием стали классикой кинематографа – это «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов». Табаков подарил свой голос коту Матроскину. До последних дней Олег Табаков был руководителем двух театров – МХТ им. А.П.Чехова и «Табакерки». «Никуда вы не ушли, Олег Палыч… Тут, с нами». Коллеги и поклонники скорбят о смерти Табакова Стивен Хокинг

Британский физик и популяризатор Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни. В 22 года ученый узнал о своем диагнозе – боковом амиотрофическом склерозе – и неутешительных прогнозах врачей. Однако Хокинг продолжил научную работу и изучал проблему возникновения космологической сингулярности. Книга Хокинга «Краткая история времени» была продана тиражом более 10 млн экземпляров. В ней рассказывается о Вселенной, природе пространства и времени и чёрных дырах простым языком. «Жизнь стоит того, чтобы её прожить». 10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга Апрель Avicii

Фото: instagram.com/avicii

В возрасте 28 лет не стало одного из самых известных и высокооплачиваемых диджеев мира. Музыканта нашли мертвым в Маскате. Всемирная известность к артисту пришла в 20 лет. Многие его композиции становились хитами – «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed», «Levels» и «Wake me up». В последние годы Avicii приостановил концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. «Ты ушел слишком рано»: музыкальный мир скорбит о смерти 28-летнего диджея Avicii Нина Дорошина

Фото: Московский театр «Современник»

Актриса скончалась на 84 году жизни от остановки сердца. С 1959 года Дорошина играла на сцене театра «Современник», где она воплотила в жизнь немало персонажей. Наибольшую популярность в кино актрисе принесла роль Нади Кузякиной в фильме «Любовь и голуби». Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина Май Вадим Мулерман

Фото: mulerman.com

Певец скончался на 80 году жизни. Причиной смерти стала онкология. Вадим Мулерман исполнял такие известные песни как «Трус не играет в хоккей», «Хмуриться не надо, Лада», «Как хорошо быть генералом». Июнь Эдуард Зарицкий

Композитора не стало на 73 году жизни. Он работал во многих музыкальных жанрах. Эдуард Зарицкий написал музыку более чем к 600 песням, среди которых «Прощальная гастроль», «Ночные костры», «Поверьте, девоньки», «Я вернусь». Их исполняют звезды белорусской и российской эстрады. А под «Калыханку» композитора отправлялись спать тысячи маленьких ребят. «Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». Каким запомнят Эдуарда Зарицкого Станислав Говорухин

Режиссер скончался в возрасте 82 лет. Его работы уже стали легендарными – «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Вертикаль», «Благословите женщину». Последний фильм режиссера «Конец прекрасной эпохи» вышел в 2015 году. Говорухин также писал сценарии, книги и снимал документальные работы. «Совесть российского кино». Каким мы запомним режиссёра Станислава Говорухина Июль Денис Тен

Источник фото: instagram.com/tenis_den

Жизнь фигуриста оборвалась в 25-летнем возрасте. Спортсмена смертельно ранили автограбители, которые пытались снять зеркала с машины Дениса. Фигурист умер в больнице. Спортсмен являлся бронзовым призером ОИ-2014, чемпионата мира 2015 года, серебряным призером чемпионата 2013 года. 25-летнего Дениса Тена убили в Казахстане. Поклонников шокировало последнее фото фигуриста Август Александр Куллинкович

Лидера рок-группы «Нейро Дюбель» не стало в возрасте 46 лет. Причиной смерти стала пневмония. В день смерти группа должна была выступать на фестивале. На нем почтили память артиста. Александр Куллинкович был музыкантом, актером и колумнистом. Николай Кириченко

Актеру было 72 года. Он почти полвека отдал Купаловской сцене. На счету Николая Кириченко более сотни ролей как в театре, так и в кино. Среди самых популярных его ролей – образы из фильмов «В августе 44-го», «Каменская», «Доктор Смерть». Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой» Эдуард Успенский

Известный писатель, сценарист и драматург, чьи книги так полюбили дети, ушел из жизни в возрасте 80 лет. По сценариям и произведениям Эдуарда Успенского сняты 60 мультфильмов. Самые известные – «Чебурашка», «Трое из Простоквашино», «Антошка», «Следствие ведут Колобки». Его книги и мультфильмы знают и любят все. Эдуард Успенский ушёл из жизни в возрасте 80 лет Кофи Аннан

Бывший Генсек ООН и нобелевский лауреат скончался на 81 году жизни. В знак траура по нему миссии организации по всему миру приспустили флаги. В связи со смертью Кофи Аннана в белорусском представительстве ООН была открыта книга соболезнований Иосиф Кобзон

Великий певец скончался в возрасте 80 лет. Кобзон также был известен своими общественными делами. В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием. За свою долгую карьеру Кобзон выпустил полсотни альбомов. Среди его песен и военные, и лирические композиции, на которых выросло несколько поколений. «Не стало целой эпохи». Каким запомнится Иосиф Кобзон в сердцах и памяти миллионов людей Сентябрь Анатолий Капский

Председатель правления клуба БАТЭ скончался после продолжительной болезни. Анатолию Капскому было 52 года. Он начал свою футбольную деятельность в 1996 году – тогда в Борисове создавали команду. С тех пор судьба Анатолия Капского была неразрывно связана с БАТЭ. Его называли отцом белорусского футбола. «Благодаря ему весь мир узнал о Борисове». Под гром аплодисментов в последний путь проводили Анатолия Капского Шарль Азнавур

Французского шансонье не стало в возрасте 94 лет. За свою музыкальную карьеру артист записал более тысячи песен и выпустил более сотни альбомов. Выступления певец не прекращал до последних дней. Шарля Азнавура называли французским Фрэнком Синатрой. В Париже простились со всемирно известным шансонье Шарлем Азнавуром Октябрь Роман Карцев

Роман Карцев скончался на 80 году жизни. Артист серьезно болел. Долгое время он выступал в Театре миниатюр Аркадия Райкина, а с 1987 работал под руководством Михаила Жванецкого. Известность ему также принесли фильмы «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита». «Сердце не выдержало». Михаил Жванецкий назвал причину смерти Романа Карцева Монсеррат Кабалье

Знаменитая оперная певица умерла на 86 году жизни. Кабалье выступала в известнейших театрах по всему миру – «Метрополитен-опера», «Ла Скала» и «Ковент-Гарден». Репертуар певицы составлял около сотни ролей. Певица вместе с Фредди Меркьюри пела на открытии Олимпиады в своем родном городе – Барселоне. Одноименная песня стала хитом. Николай Караченцов

Известный актер скончался накануне своего 74-летия. В последние годы жизни он тяжело болел. Николай Караченцов на протяжении почти четырех десятков лет работал в московском «Ленкоме», а также снимался в кино. Среди его работ роли в фильмах «Белые росы», «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов». «Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова Марина Поплавская

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Дизель Студио»

Звезда КВН и актриса погибла в страшной аварии под Киевом. Марине Поплавской было 48 лет. Автобус с командой «Дизель Шоу», в котором находилась артистка, столкнулся с грузовиком. Коллеги погибшей звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской сняли трогательный фильм в память о ней Ноябрь Стэн Ли

Легендарный автор, редактор и издатель комиксов Marvel умер на 96 году жизни. Стэна Ли называют отцом популярных супергероев – Человека-паука, Халка, Сорвиголовы, Чёрной Пантеры, Тора и многих других. Кроме этого он играл роли-камео во всех экранизациях комиксов Marvel. Игорь Лученок

Композитора не стало на 81-м году жизни. Его песни исполняют София Ротару, Лев Лещенко, а творчество коллективов «Сябры» и «Верасы» неразделимо связано с музыкой Игоря Лученка. Среди его произведений песни «Майский вальс», «Алеся», «Если бы камни могли говорить», новеллы про «Мой родны кут, як ты мне мілы» и летящих на Полесье журавлей. Эти мелодии, любимые поколениями. «Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка Евгений Осин

Фото: e-osin.com

Певец умер на 55 году жизни. Известность Осину принесли песни «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Попутчица». Эти композиции стали настоящими хитами. Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях Декабрь Джордж Буш-старший

Экс-президент США скончался на 95-м году жизни. Мужчину похоронили в Техасе, рядом с женой и дочерью. Барбары Буш не стало в апреле 2018 года. Экс-первая леди скончалась в возрасте 92 лет. В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим Андрей Щербаков