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Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году

21 декабря 2018 16:04
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«Мир искусства и науки осиротел в нынешнем году», – такими словами пользователи соцсетей описывают 2018 год. В уходящем году не стало Олега Табакова, Иосифа Кобзона, Людмилы Сенчиной, Стивена Хокинга, Игоря Лученка.

Мы вспоминаем тех, кого потеряли в 2018 году.

Январь

Михаил Державин

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-1

Михаила Державина не стало на 82 году жизни. Актер скончался после продолжительной болезни.

Самыми яркими ролями Державина называют образы в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх», «Старые клячи», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя». Актер более 13 лет вел телепередачу «Кабачок 13 стульев».  

«Даже гвоздь сезона бывает ржавым»: знаменитые цитаты героев Михаила Державина

Людмила Сенчина

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-4

Народная артистка России скончалась в возрасте 67 лет. Многие романсы, которые исполняла певица, стали настоящими хитами – «Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь», «Добрая сказка», «Золушка».

«Пела живьём. Безупречно». Какой запомнили Людмилу Сенчину коллеги и поклонники

Февраль

Геннадий Гарбук

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-7

Народный артист Беларуси скончался на 84 году жизни. Он более полувека посвятил сцене – начинал в театре имени Якуба Коласа в Витебске, а затем перешел в Купаловский театр. Именно на его сцене артист играл до конца жизни.

Самыми известными ролями Геннадия Гарбука в кино стали «Людзі на балоце», «Знак бяды» и комедия «Белые росы».

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Март

Олег Табаков

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-10

Фото: instagram.com/teatr_tabakova

Актер скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. На счету великого актера более 120 киноработ и около сотни – театральных. Многие фильмы с его участием стали классикой кинематографа – это «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов». Табаков подарил свой голос коту Матроскину.

До последних дней Олег Табаков был руководителем двух театров – МХТ им. А.П.Чехова и «Табакерки».

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Стивен Хокинг

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-13

Британский физик и популяризатор Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни. В 22 года ученый узнал о своем диагнозе – боковом амиотрофическом склерозе –  и неутешительных прогнозах врачей. Однако Хокинг продолжил научную работу и изучал проблему возникновения космологической сингулярности.

Книга Хокинга «Краткая история времени» была продана тиражом более 10 млн экземпляров. В ней рассказывается о Вселенной, природе пространства и времени и чёрных дырах простым языком.

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Апрель

Avicii

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-16

Фото: instagram.com/avicii

В возрасте 28 лет не стало одного из самых известных и высокооплачиваемых диджеев мира. Музыканта нашли мертвым в Маскате. Всемирная известность к артисту пришла в 20 лет. Многие его композиции становились хитами – «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed», «Levels» и «Wake me up».   

В последние годы Avicii приостановил концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.

«Ты ушел слишком рано»: музыкальный мир скорбит о смерти 28-летнего диджея Avicii

Нина Дорошина

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-19

Фото: Московский театр «Современник»

Актриса скончалась на 84 году жизни от остановки сердца. С 1959 года Дорошина играла на сцене театра «Современник», где она воплотила в жизнь немало персонажей. Наибольшую популярность в кино актрисе принесла роль Нади Кузякиной в фильме «Любовь и голуби».     

Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

Май

Вадим Мулерман

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-22

Фото: mulerman.com

Певец скончался на 80 году жизни. Причиной смерти стала онкология.   

Вадим Мулерман исполнял такие известные песни как «Трус не играет в хоккей», «Хмуриться не надо, Лада», «Как хорошо быть генералом».    

Июнь

Эдуард Зарицкий

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-25

Композитора не стало на 73 году жизни. Он работал во многих музыкальных жанрах. Эдуард Зарицкий написал музыку более чем к 600 песням, среди которых «Прощальная гастроль», «Ночные костры», «Поверьте, девоньки», «Я вернусь». Их исполняют звезды белорусской и российской эстрады. А под «Калыханку» композитора отправлялись спать тысячи маленьких ребят.     

«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». Каким запомнят Эдуарда Зарицкого

Станислав Говорухин

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-28

Режиссер скончался в возрасте 82 лет. Его работы уже стали легендарными – «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Вертикаль», «Благословите женщину». Последний фильм режиссера «Конец прекрасной эпохи» вышел в 2015 году.

Говорухин также писал сценарии, книги и снимал документальные работы.

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Июль

Денис Тен

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-31

Источник фото: instagram.com/tenis_den

Жизнь фигуриста оборвалась в 25-летнем возрасте. Спортсмена смертельно ранили автограбители, которые пытались снять зеркала с машины Дениса. Фигурист умер в больнице.   

Спортсмен являлся бронзовым призером ОИ-2014, чемпионата мира 2015 года, серебряным призером чемпионата 2013 года.   

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Август

Александр Куллинкович

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-34

Лидера рок-группы «Нейро Дюбель» не стало в возрасте 46 лет. Причиной смерти стала пневмония. В день смерти группа должна была выступать на фестивале. На нем почтили память артиста.   

Александр Куллинкович был музыкантом, актером и колумнистом.

Николай Кириченко

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-37

Актеру было 72 года. Он почти полвека отдал Купаловской сцене. На счету Николая Кириченко более сотни ролей как в театре, так и в кино.

Среди самых популярных его ролей – образы из фильмов «В августе 44-го», «Каменская», «Доктор Смерть».

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Эдуард Успенский

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-40

Известный писатель, сценарист и драматург, чьи книги так полюбили дети, ушел из жизни в возрасте 80 лет.

По сценариям и произведениям Эдуарда Успенского сняты 60 мультфильмов. Самые известные – «Чебурашка», «Трое из Простоквашино», «Антошка», «Следствие ведут Колобки».

Его книги и мультфильмы знают и любят все. Эдуард Успенский ушёл из жизни в возрасте 80 лет

Кофи Аннан

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-43

Бывший Генсек ООН и нобелевский лауреат скончался на 81 году жизни.

В знак траура по нему миссии организации по всему миру приспустили флаги.

В связи со смертью Кофи Аннана в белорусском представительстве ООН была открыта книга соболезнований

Иосиф Кобзон

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-46

Великий певец скончался в возрасте 80 лет. Кобзон также был известен своими общественными делами. В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием.

За свою долгую карьеру Кобзон выпустил полсотни альбомов. Среди его песен и военные, и лирические композиции, на которых выросло несколько поколений.

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Сентябрь   

Анатолий Капский

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-49

Председатель правления клуба БАТЭ скончался после продолжительной болезни. Анатолию Капскому было 52 года.

Он начал свою футбольную деятельность в 1996 году – тогда в Борисове создавали команду. С тех пор судьба Анатолия Капского была неразрывно связана с БАТЭ. Его называли отцом белорусского футбола.

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Шарль Азнавур

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-52

Французского шансонье не стало в возрасте 94 лет. За свою музыкальную карьеру артист записал более тысячи песен и выпустил более сотни альбомов. Выступления певец не прекращал до последних дней.

Шарля Азнавура называли французским Фрэнком Синатрой.

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Октябрь

Роман Карцев

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-55

Роман Карцев скончался на 80 году жизни. Артист серьезно болел.

Долгое время он выступал в Театре миниатюр Аркадия Райкина, а с 1987 работал под руководством Михаила Жванецкого. Известность ему также принесли фильмы «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита».

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Монсеррат Кабалье

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-58

Знаменитая оперная певица умерла на 86 году жизни. Кабалье выступала в известнейших театрах по всему миру – «Метрополитен-опера», «Ла Скала» и «Ковент-Гарден». Репертуар певицы составлял около сотни ролей.

Певица вместе с Фредди Меркьюри пела на открытии Олимпиады в своем родном городе – Барселоне. Одноименная песня стала хитом.  

Николай Караченцов

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-61

Известный актер скончался накануне своего 74-летия. В последние годы жизни он тяжело болел. Николай Караченцов на протяжении почти четырех десятков лет работал в московском «Ленкоме», а также снимался в кино.

Среди его работ роли в фильмах «Белые росы», «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов».

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

Марина Поплавская

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-64

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Дизель Студио»

Звезда КВН и актриса погибла в страшной аварии под Киевом. Марине Поплавской было 48 лет. Автобус с командой «Дизель Шоу», в котором находилась артистка, столкнулся с грузовиком.

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Ноябрь

Стэн Ли

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-67

Легендарный автор, редактор и издатель комиксов Marvel умер на 96 году жизни. Стэна Ли называют отцом популярных супергероев – Человека-паука, Халка, Сорвиголовы, Чёрной Пантеры, Тора и многих других. Кроме этого он играл роли-камео во всех экранизациях комиксов Marvel.

Игорь Лученок

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-70

Композитора не стало на 81-м году жизни. Его песни исполняют София Ротару, Лев Лещенко, а творчество коллективов «Сябры» и «Верасы» неразделимо связано с музыкой Игоря Лученка. Среди его произведений песни «Майский вальс», «Алеся», «Если бы камни могли говорить», новеллы про «Мой родны кут, як ты мне мілы» и летящих на Полесье журавлей. Эти мелодии, любимые поколениями.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Евгений Осин

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-73

Фото: e-osin.com  

Певец умер на 55 году жизни. Известность Осину принесли песни «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Попутчица».  Эти композиции стали настоящими хитами.   

Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях

Декабрь   

Джордж Буш-старший

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-76

Экс-президент США скончался на 95-м году жизни. Мужчину похоронили в Техасе, рядом с женой и дочерью. Барбары Буш не стало в апреле 2018 года. Экс-первая леди скончалась в возрасте 92 лет.  

В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим

Андрей Щербаков   

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году-79

Вратарь ФК «Витебск» погиб в ДТП. Андрею Щербакову было 27 лет. В страшной аварии также не стало его супруги и старшего сына. Семья возвращалась домой после отдыха в Египте.  

Ему было 27 лет. Клуб вспоминает погибшего в страшной аварии вратаря

# Некролог # Олег Табаков # Иосиф Кобзон # Евгений Осин # Стивен Хокинг # Игорь Лученок # Николай Караченцов # Стэн Ли # Марина Поплавская

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