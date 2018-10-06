В Испании на 86 году ушла из жизни Монсеррат Кабалье

Новости Испании. 6 октября в Испании на 86 году жизни скончалась знаменитая оперная певица Монсеррат Кабалье.

По сведениям El Pais, женщина умерла в больнице Сан-Пау в Барселоне, где была пациенткой с середины сентября. Причиной нахождения певицы в госпитале стали проблемы с желчным пузырём.

Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фольк родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне.

В 1954 году девушка стала выпускницей консерватории при барселонском театре Лисео. В 1956 году Кабарье начала выступать в Базельской опере. Сопрано юной певицы быстро сделало её популярной. Следующие десять лет Монсеррат пела в Бремене, Милане, Вене, Барселоне, Лиссабоне и Мехико.

В 1964 году Кабалье вышла замуж за певца Бернабе Марти. У семьи двое детей.

Всемирная известность пришла к исполнительнице в 1965 году, когда она заменила американскую певицу в партии Лукреции Борджии в опере с таким же названием. В тот день публика аплодировала мастерству Кабалье около трети часа.

После этого выступления множество престижных оперных театров пригласило Кабалье петь у себя. Исполнительница выбрала Метрополитен-оперу, где пела до 1988 года. Там среди её лучших партий были Маргарита в «Фаусте», Луиза в «Луизе Миллер», Виолетта в «Травиате», Дездемона в «Отелло».

В 1974 году певица выступила в московском Большом театре. Здание очень понравилось Монсеррат. Женщина утверждала, что другого такого в мире нет. Она заметила, что в зале была превосходная акустика, благодаря которой все слушатели могут в полной мере насладиться музыкой. После этого Кабанье ещё не раз приезжала в Россию.

Очередной виток популярности певицы произошёл в 1987 году, когда она записала песню «Barcelona» совместно с лидером группы Queen Фредди Меркьюри. Эта же песня должна была звучать на открытии летних Олимпийских игр 1992 года, но Меркьюри умер в 1991 году, а Монсеррат отказалась петь без него.

В 1992 году артистке диагностировали рак. Женщина смогла перебороть болезнь, но была вынуждена на 10 лет оставить сцену. Когда в 2002 году она вернулась на сцену, публика аплодировала 10 минут. Монсеррат выступала ещё 10 лет, а затем у неё вновь начались проблемы со здоровьем.

В декабре 2015 года суд Барселоны приговорил Кабанье к шести месяцам тюрьмы за мошенничество и неуплату налогов. Исполнительница признала свою вину и выплатила штраф. Наказание Монсеррат отбывала условно – здесь подробнее.

Певческий голос Кабалье – лирико-драматическое сопрано. Певица прославилась благодаря своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. В её репертуар входили 88 ролей и около 800 камерных произведений. Самой трудной партией Монсеррат называла Имоджене в опере Винченцо Беллини «Пират».

Похороны артистки назначены на 8 октября.