Лукашенко: я думаю об одном – как сделать, чтобы сюда вражья морда не влезла и все не перекрошила
Новая областная кардиологическая больница в Гродно должна стать образцовым медицинским учреждением, опыт которого будут перенимать специалисты со всей страны. Об этом 5 июня заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учитывая близость Гродненской области к западным рубежам нашей страны, глава государства не мог не остановиться на вопросах взаимодействия с соседями. Александр Лукашенко еще раз напомнил о нашем исключительно миролюбивом и созидательном настрое. Главная цель – сохранить Беларусь мирной и цельной, такой, какая она есть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я смотрю и думаю об одном. Как это все сохранить? Как сделать, чтобы сюда вражья морда не влезла и все это не перекрошила, не переломала? Тем более читаю отчеты наших разведчиков, докладывают: поехали наши беглые, от вас они тоже бежали, особенно в Гродненской области. Фразу заявила украинцам: у нас есть что вам предложить. Цитата дословно. Это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим. Поэтому нам надо сохранить нашу страну.
Александр Лукашенко:
Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать? Зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы же туда за зарплатой поехали и прочее. Чужие съездили, потеряли время, потеряли деньги, некоторые семьи свои потеряли. Что получили?
Поэтому берегите свою землю. Никому мы там не нужны. Там, если есть какое-то узкое интересное место, там свои займут. А патроны подносить, как в народе говорят… Слушайте, ну и здесь же мы можем этим заниматься. Поэтому смотрю и думаю: вот как сохранить то, что нами с вами создано за последние несколько десятилетий? Как это сохранить?
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