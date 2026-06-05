Лукашенко: я думаю об одном – как сделать, чтобы сюда вражья морда не влезла и все не перекрошила

Новая областная кардиологическая больница в Гродно должна стать образцовым медицинским учреждением, опыт которого будут перенимать специалисты со всей страны. Об этом 5 июня заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая близость Гродненской области к западным рубежам нашей страны, глава государства не мог не остановиться на вопросах взаимодействия с соседями. Александр Лукашенко еще раз напомнил о нашем исключительно миролюбивом и созидательном настрое. Главная цель – сохранить Беларусь мирной и цельной, такой, какая она есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я смотрю и думаю об одном. Как это все сохранить? Как сделать, чтобы сюда вражья морда не влезла и все это не перекрошила, не переломала? Тем более читаю отчеты наших разведчиков, докладывают: поехали наши беглые, от вас они тоже бежали, особенно в Гродненской области. Фразу заявила украинцам: у нас есть что вам предложить. Цитата дословно. Это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим. Поэтому нам надо сохранить нашу страну.